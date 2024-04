Ce fusil d’assaut oublié de Warzone règne en secret sur la méta

La méta de Warzone est en perpétuelle évolution, mais la saison 3 a ouvert la voie à un fusil d’assaut sous-estimé qui domine actuellement le jeu dans le silence le plus total.

La saison 3 de Warzone a complètement bouleversé la méta, surtout après le nerf du Renetti lors de la mise à jour du 10 avril. Les joueurs ont alors fouillé l’immense arsenal du jeu à la recherche de la meilleure arme principale à utiliser.

Et si le MTZ-556 a été négligé récemment, avec le MCW et le SVA 545 qui ont capté la majorité de l’attention des fusils d’assaut, cette arme qui a un faible taux de popularité de 0,45% selon WZRanked est devenue la meilleure option de sa catégorie grâce à son recul extrêmement faible et sa cadence de tir rapide, ce qui en fait une option incroyablement polyvalente et fiable.

Notre classe du MTZ-556 est équipée des meilleurs accessoires, atouts et équipements dont vous avez besoin pour dominer avec ce fusil d’assaut sous-estimé de la Saison 3 de Warzone, surtout sur Rebirth Island.

Le MTZ-556 domine le combat à moyenne portée et peut même très bien se débrouiller au corps à corps grâce à sa forte cadence de tir. Même si vous vous retrouvez à défier quelqu’un à distance, son faible recul vous permet de toucher vos cibles, même si la baisse de dégâts est plus marquée que pour d’autres armes dans la catégorie des fusils d’assaut.

Le célèbre créateur de contenu Warzone, TheKoreanSavage, partage cet avis sur le MTZ 556, le créditant également comme une option de premier plan dans la saison 3 de Warzone, le décrivant même comme le “meilleur fusil d’assaut”.

Ne soyez donc pas surpris de voir le MTZ-556 apparaître fréquemment dans vos prochaines parties de Warzone, et bien évidemment, nous vous recommandons vivement de l’essayer si vous souhaitez prendre de l’avance sur la tendance.