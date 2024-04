Quel est l’événement Armure lourde de Warzone ?

La Saison 3 Rechargée de Warzone introduit le nouvel événement public “Armure lourde”, qui change radicalement la manière dont les joueurs doivent aborder la partie. Voici un aperçu de l’impact de cet événement.

Après un important ajout de contenu au début de la Saison 3, la MAJ Rechargée de la Saison 3 de Warzone est une autre mise à jour massive. En plus du nouveau fusil d’assaut BAL-27 et du retour du pack d’atouts Spécialiste, un nouvel événement public intitulé Armure lourde va apporter des changements majeurs dans chaque partie où il apparaît.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’événement Armure lourde dans Warzone.

Qu’est-ce que l’événement public Armure lourde de Warzone ?

L’événement public Armure lourde de Warzone augmente le nombre maximum de plaques d’armure que l’on peut équiper d’une unité, passant de trois à quatre. Cela offre à chaque joueur 50HP de protection supplémentaire et augmente le temps nécessaire pour éliminer un adversaire.

L’événement est disponible uniquement dans les modes Resurgence de Rebirth Island et sera annoncé au début d’une partie. Il se produit de manière aléatoire et les développeurs l’ont décrit comme “rare”, il n’y a donc aucun moyen de garantir son apparition lorsque vous entrez dans une partie.

Chaque joueur dans la partie se voit automatiquement attribuer l’emplacement d’armure supplémentaire et commence alors avec trois des quatre emplacements déjà remplis.

La seule exception concerne ceux qui utilisent l’atout Trempé, car ils n’ont que trois emplacements de plaques d’armure avec 66,7HP par plaque au lieu des 50 habituels. Quiconque avec cet atout équipé commence avec deux plaques d’armure complètes tandis que la troisième n’a qu’une santé partielle.

Avec cet événement actif, les combats dureront beaucoup plus longtemps que d’habitude, ce qui signifie que les joueurs devront être plus prudents. Les munitions deviendront également plus précieuses que jamais puisque chaque confrontation exigera encore plus de balles qu’avant.

Nous devons attendre que l’événement public Armure lourde soit actif dans Warzone pour voir à quel point il affecte chaque partie, mais c’est définitivement un ajout intéressant qui va maintenir les choses en mouvement.

Pour plus d’informations sur Warzone, consultez nos autres guides :

