Qu’est-ce que Prescience dans Warzone ? Un killstreak stratégique qui va ravir les joueurs

Le populaire killstreak Prescience fait son retour dans Warzone à l’occasion de la Saison 3 Rechargée, mais que fait-il pour ceux qui l’ont manqué pendant l’ère Verdansk ? Voici tout ce que vous devez savoir sur Prescience dans Warzone, y compris comment l’obtenir.

Après la vaste mise à jour Warzone de la Saison 3, les développeurs ont décidé de redoubler d’efforts avec la mise à jour Rechargée. En plus du nouvel opérateur Devin Booker et du retour du pack d’atouts Spécialiste, le killstreak iconique Prescience fait également son retour sur Rebirth Island.

Voici alors tout ce que vous devez savoir sur Prescience dans Warzone, y compris comment l’obtenir et ses effets.

Sommaire

À quoi sert Prescience dans Warzone ?

Le killstreak Foresight révèle l’emplacement de chaque cercle pour le reste de la partie dans Warzone. Une fois activé, les cercles restants seront marqués sur votre carte, ce qui signifie que vous saurez exactement où vous positionner pour éviter le gaz.

Ceci est incroyablement utile pour effectuer vos rotations, car les autres équipes réagiront aux nouveaux cercles en temps réel, tandis que vous pourrez planifier à l’avance et vous préparer. Si vous savez où la partie va se terminer, vous pouvez alors sécuriser la position finale plus tôt que tout le monde pour vous donner la meilleure chance possible de victoire.

Comment obtenir Prescience dans Warzone ?

Prescience est un élément rare que l’on trouve dans le butin au sol sur Rebirth Island, donc il peut être trouvé en ouvrant des caisses de ravitaillement, des caisses d’armes ou simplement posé au sol. Cela est semblable à d’autres killstreaks dans Warzone, comme le drone ou la frappe de précision, vous n’avez donc rien à faire de différent pour obtenir Prescience.

Peut-on obtenir Prescience dans le mode Battle Royale de Warzone ?

Non, Prescience n’est pas disponible dans le mode principal Battle Royale de Warzone. Lorsque ce killstreak arrivera dans la saison 3 Rechargée, il sera exclusif à Rebirth Island, ce qui signifie que vous ne pourrez pas le trouver sur Urzikstan ou sur les autres cartes de Resurgence telles que Vondel et Fortune’s Keep.

Seul l’avenir dira si les développeurs vont introduire Prescience sur d’autres cartes à l’avenir ou non.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur le killstreak Prescience dans Warzone.

