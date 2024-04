MAJ Warzone Rechargée Saison 3 : Date de sortie, BAL-27, nouveaux modes…

Après un démarrage en force, la saison 3 de Warzone va continuer avec la mise à jour Rechargée, apportant encore plus de nouvelles armes et fonctionnalités au jeu. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur cette MAJ de mi-saison.

La saison 3 de Warzone a été l’une des plus grosses mises à jour à avoir frappé le Battle Royale à ce jour, marquant le retour de Rebirth Island ainsi que l’introduction de nouvelles fonctionnalités telles que l’amélioration de combat Rage d’escouade et les Scanners biométriques.

Mais les développeurs sont prêts à en rajouter encore avec d’autres avec la mise à jour de mi-saison.

Voici tout ce que nous savons sur la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone à ce jour, y compris la date de sortie et les nouvelles armes à venir.

Sommaire

Date de sortie de la MAJ Rechargée de la Saison 3 de Warzone

La mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone est prévue pour le mercredi 1er mai 2024. Cela a été révélé par le secteur classifié du Passe de combat de la saison 3, qui a tendance à se débloquer avec la mise à jour de mi-saison, et qui affiche actuellement un compte à rebours devant se terminer à cette date.

Bien sûr, les développeurs pourraient facilement retarder le patch ou l’avancer d’ici là.

Activision

Fusil d’assaut BAL-27

Juste après le sniper MORS, la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone apporte une autre arme d’Advanced Warfare, le BAL-27. Ce fusil d’assaut adoré par les fans était l’une des armes les plus surpuissantes lors du lancement d’AW en 2014, donc les joueurs seront certainement ravis de le voir revenir.

Les développeurs ont déjà prévenu qu’il “déchire” à courte portée et que sa cadence de tir unique augmente de plus en plus lorsque vous appuyez sur la gâchette.

Nouveaux modes de jeu

Resurgence Loaded et Rebirth Lockdown sont les deux nouveaux modes de jeu de la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone. Les deux se déroulent sur la carte Rebirth Island récemment revenue et proposent des variations uniques sur la formule Resurgence traditionnelle.

Loaded supprime le loot au sol et permet aux joueurs de commencer avec leur classe déjà équipée, passant directement à l’action. Pendant ce temps, Rebirth Lockdown apporte le mode Vondel populaire à Rebirth Island, chargeant les escouades de sécuriser divers points de contrôle autour de la carte.

Événement public

La mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone apporte également un tout nouvel événement public intitulé Armure lourde. Disponible uniquement sur Rebirth Island, cet événement augmente le nombre maximum de plaques d’armure que chaque joueur peut équiper de trois à quatre.

Cela augmente l’armure maximale de chaque joueur de 150 à 200, chaque plaque offrant 50 HP de protection. Armure lourde est effectif durant toute la durée de la partie match, ce qui signifie que les joueurs devront ajuster leur approche pour compenser le TTK plus lent.

Nouvelle amélioration de combat

La Boîte utilitaire arrive avec la mise à jour de mi-saison de Warzone. Il s’agit d’une nouvelle amélioration de combat qui combine les avantages des boîtes de munitions et d’armure. Placer l’une de ces boîtes remplit tous les équipiers à l’armure maximale et réapprovisionne les munitions, les équipements mortels et tactiques de tout le monde.

Elle sera disponible en tant que loot au sol “rare” ou à l’achat dans les Stations d’achat trouvées autour de la carte.

Et voilà tout ce que nous savons pour le moment sur la mise à jour Rechargée de la saison 3 de Warzone.

Nous mettrons à jour cet article avec toutes les annonces futures, donc revenez ici pour les derniers détails.