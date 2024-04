Comment obtenir le skin d’opérateur de Devin Booker dans Warzone & MW3 ?

Le skin d’opérateur de Devin Booker arrive prochainement sur Call of Duty, avec les joueurs de Warzone et Modern Warfare 3 bientôt capables d’arborer le look de la star populaire de la NBA. Voici tout ce que vous devez savoir, de sa date de sortie à comment l’obtenir.

Ce n’est un secret pour personne, mais les joueurs de la NBA adorent les jeux vidéo. Que ce soit pour former des équipes avec des superstars du streaming ou pour partager leurs classes, beaucoup de joueurs professionnels au plus haut niveau trouvent également leur dose de compétition dans Call of Duty.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Hors du terrain, Warzone est souvent le jeu de prédilection pour beaucoup, et nous avons vu cette passion se concrétiser par le passé. Kevin Durant a innové début 2023 en introduisant son propre skin dans CoD, et maintenant, c’est au tour de Devin Booker de suivre ses traces.

Book arrive bientôt dans la boutique CoD et nous avons toutes les informations que vous devez savoir.

Quand sera disponible le skin de Devin Booker dans Warzone & MW3 ?

Le skin d’opérateur de Devin Booker sera disponible le mercredi 1er mai. Cette date de sortie a été confirmée sur les réseaux sociaux une semaine avant, après une série de teasers de la part du joueur des Phoenix Suns.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cette date coïncide avec la mise à jour attendue de la Saison 3 Rechargée, donc les fans n’auront pas longtemps à attendre.

Le skin d’opérateur de Devin Booker fera partie de son propre pack dans la boutique CoD. Dès sa sortie le 1er mai, les joueurs pourront acheter le pack complet pour revendiquer ce skin unique.

Si les détails sur le prix du pack n’ont pas encore été confirmés, le pack de Devin Booker devrait être aligné sur la plupart des autres ajouts de la boutique CoD, à savoir 2 400 points CoD.

Que comprendra le pack d’opérateur de Devin Booker ?

Pour l’instant, aucun détail supplémentaire n’a été révélé sur le pack d’opérateur de Devin Booker dans CoD. Cependant, si nous nous référons à l’arrivée de la star de la NBA Kevin Durant dans CoD, nous pensons que le skin de Booker sera accompagné d’au moins un Plan d’arme unique, un porte-bonheur, une carte de visite, un autocollant et un emblème. Bien sûr, il pourrait y avoir aussi quelques surprises en cours de route.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Soyez assurés, nous mettrons à jour cette section une fois que le pack sera disponible le 1er mai.