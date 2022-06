Les dix armes de Warzone Pacific les plus puissantes

more

Load More

Bien évidemment, ces statistiques changeront au fur et à mesure de l’évolution de la méta du jeu et par conséquent nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article.

En ce qui concerne les duels à longue distance, 4 fusils d’assaut de Vanguard figurent dans ce top 10, le NZ-41, le BAR, la STG44 et la Carabine Cooper.

Et pour le moment, parmi les meilleures armes du jeu, nous pouvons retrouver différentes mitraillettes de Vanguard telles que le H4 Blixen, la MP-40, le Welgun et le Type 100.

Et la récente mise à jour de la Saison 3 a provoqué de nombreux changements d’équilibrage au sein de la méta du Battle Royale, avec notamment une modification totale de la puissance des snipers.

Depuis le lancement de Warzone Pacific, les joueurs peuvent maintenant utiliser les armes de trois jeux différents à savoir Modern Warfare, Black Ops Cold War et Vanguard, ce qui rend parfois le choix des classes particulièrement difficile.

Les joueurs doivent donc rapidement trouver des alternatives à ces armes. Et grâce aux statistiques de WZRanked , nous connaissons les 10 armes qui possèdent actuellement les meilleurs K/D de battle royale.

Vous ne savez pas quelle arme vous devez utiliser sur Warzone Pacific ? Alors vous êtes au bon endroit. Découvrez donc dès maintenant les dix armes les plus puissantes actuellement.

by Dexerto