Les meilleurs paramètres du FOV dans MW3 sur PlayStation, PC et Xbox

Que vous jouiez à Modern Warfare 3 sur PlayStation, PC ou Xbox, découvrez quels sont les meilleurs réglages du champ de vision (FOV).

L’ajustement du champ de vision (FOV) est une vieille histoire pour les joueurs PC. Cependant, les utilisateurs de Call of Duty sur console n’ont eu ce luxe qu’avec le lancement de Black Ops : Cold War en 2020. Et ce n’est qu’en 2022 que les joueurs Warzone sur console ont pu également en profiter. Mais quels avantages offre le FOV ?

Un curseur de FOV permet aux joueurs de régler leur champ de vision pour être plus ou moins zoomé. Avec un FOV plus faible, la vue est limitée, ce qui vous donne en gros une vision en tunnel. Mais avec un FOV plus élevé, plus de détails du jeu deviennent visibles à chaque instant, vous permettant de voir une plus grande quantité de détails dans le gameplay.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La vision en tunnel peut sembler mauvaise sur le papier, mais avoir une perspective plus étroite offre aussi ses propres avantages. Tout dépend du mode de jeu et du type de combats auxquels vous vous attendez. Dans cet esprit, voici les meilleurs réglages de FOV pour Modern Warfare 3.

Activision

Comment changer le FOV dans MW3 ?

Heureusement, changer votre FOV dans Modern Warfare 3 est un jeu d’enfant. Il vous suffit de vous rendre dans vos paramètres graphiques et de trouver le curseur de FOV sous la catégorie “Vue”. Voici une explication étape par étape pour vous simplifier la tâche :

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Appuyez sur “Options” pour afficher le menu.

Rendez-vous dans l’onglet Paramètres (symbolisé par un engrenage).

Faites défiler jusqu’à “Graphismes” et sélectionnez cette option.

Dans Graphismes, faites défiler jusqu’à la catégorie “Vue”.

Sélectionnez le curseur du champ de vision (FOV) et réglez selon vos préférences.

Les meilleurs paramètres de FOV pour Modern Warfare 3

Le réglage idéal du champ de vision (FOV) dans MW3 est compris entre 90 et 105. Finalement, plus vous augmentez le FOV, plus vous pouvez voir de choses, ce qui ne peut être que bénéfique en jeu. D’un autre côté, étendre le FOV trop largement peut également rendre difficile la visualisation de cibles plus petites au loin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Par conséquent, trouver le juste milieu entre 90 et 105 est optimal dans Modern Warfare 3. Inutile de pousser le réglage jusqu’à 120, car les cartes 6v6 sont beaucoup plus petites qu’un environnement de Battle Royale.

Et voilà, vous savez tout ce qu’il faut savoir sur le réglage du FOV dans Modern Warfare 3.