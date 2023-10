La meilleure classe du AMR9 dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

Si vous souhaitez éliminer facilement vos ennemis à courte ou mi-distance dans Modern Warfare 3, découvrez alors comment vous devez équiper la mitraillette AMR9.

Dans la bêta de Modern Warfare 3, les mitraillettes sont le choix idéal pour les combats à courte distance. Alors que ce nouvel opus offre aux joueurs de nombreuses nouvelles armes, les mitraillettes permettent aux joueurs d’être rapides et de se repositionner facilement après avoir tiré.

Comme toutes les autres mitraillettes, l’AMR9 convient mieux aux joueurs qui cherchent à jouer de manière agressive. Bien que l’AMR9 ne soit pas la mitraillette la plus puissante du jeu, l’équiper avec les bons accessoires peut vous aider à réduire son TTK.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Découvrez donc les meilleurs accessoires et équipements que vous devez équiper sur cette arme.

Sommaire

Activision

La meilleure classe de l’AMR9 dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires de l’AMR 9

Canon : Canon léger Tectonic Herald

Bouche : Réducteur de flash L4R

Accessoire canon : Garde-main XTEN TX-12

Poignée arrière : Poignée Phantom

Lunette : Réflecteur MK 23

Tout d’abord, le Canon léger Tectonic Herald permet d’améliorer votre vitesse de déplacement ainsi votre stabilité de visée. La Poignée Phantom va ensuite venir augmenter votre cadence de tir ainsi que votre visée.

Afin d’améliorer le contrôle du recul de l’AMR9, le Réducteur de flash L4R et le Garde-main XTEN TX-12 sont les accessoires parfaits.

Enfin, pour améliorer la visibilité et rester sur vos cibles, le Réflecteur MK 23 est selon nous la meilleure lunette à équiper.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Les meilleurs atouts et équipements avec l’AMR9

Gilet : Gilet d’infanterie

Gants : Gants de commando

Bottes : Chaussures de couverture

Équipement : Camouflage antidétection

Mortel : Semtex

Tactique : Rage de combat

Équipement de combat : Boîte de munitions

En ce qui concerne les atouts et l’équipement pour l’AMR9, nous allons nous concentrer sur l’augmentation de la vitesse et du mouvement. Le Gilet d’infanterie augmentera non seulement votre vitesse tactique en réduisant son temps de recharge, mais aussi sa durée. Les Gants de commando vous aideront à recharger pendant le sprint.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Ensuite, les Chaussures de couverture et le Camouflage antidétection vous aideront à rester discret sur la carte, en réduisant vos bruits de pas et en bloquant la détection par les drones et les capteurs cardiaques.

La Semtex vous permettra d’infliger de lourds dégâts aux ennemis, tandis que la Rage de combat augmentera votre régénération de santé et vous offrira une certaine résistance à l’équipement tactique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comment débloquer l’AMR9 dans MW3

Vous pouvez débloquer l’AMR9 en atteignant le niveau 21 dans la bêta de Modern Warfare 3.

Les meilleures alternatives à l’AMR9 dans MW3

Si vous souhaitez essayer une autre mitraillette dans Modern Warfare 3, nous vous recommandons alors d’utiliser le Striker.

Cependant, si vous souhaitez équiper une arme avec une meilleure portée de dégâts, le fusil d’assaut MCW est un excellent choix.

Et voilà tout ce que vous devez savoir sur l’AMR9 dans Modern Warfare 3.