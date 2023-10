Les meilleurs paramètres manette dans MW3 : Sensibilité, aide à la visée, mouvement…

La bêta de Modern Warfare 3 offre aux joueurs un avant-goût de ce qui les attend lors du lancement. Pour profiter au maximum du jeu dans les meilleures conditions, découvrez les meilleurs paramètres manette.

La bêta de Modern Warfare 3 bat son plein, proposant une tonne de contenu pour les joueurs. Cela inclut l’introduction de nouvelles armes, les cartes modernisées de MW2 (2009), ainsi que diverses nouvelles fonctionnalités et changements significatifs au niveau des mouvements.

Pour profiter pleinement de l’expérience de la bêta et exceller dans le jeu, les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent personnaliser leurs paramètres manette pour déterminer des aspects tels que la visée et le mouvement, entre autres.

Toutefois, certains de ces réglages peuvent impliquer des mécaniques de jeu complexes qui peuvent être difficiles à comprendre au départ.

Sommaire

Les meilleurs paramètres manette de Modern Warfare 3

Entrées

Marquage gâchette haute : Sans

Commandes prédéfinies : Tactique

Inverser L1/R1 avec L2/R2 : Si vous voulez un temps de pression de bouton plus rapide ou si vous jouez en claw, activez cette option

Configuration prédéfinie des joysticks : Par défaut

Vibrations manette : Sans

Effet gâchette (PS5) : Sans

Modern Warfare 3 introduit un nouveau test d’input de la zone morte, permettant aux joueurs de tester avec précision la zone morte de leurs sticks en temps réel. Réduire les paramètres de votre zone morte au minimum améliore à la fois votre temps de réaction et votre contrôle de la visée, ce qui se traduit par des réponses plus rapides et une plus grande précision.

Activision Le test de la zone morte permet aux joueurs de personnaliser en profondeur le comportement de leur manette.

Visée

Sensibilité horizontale des joysticks : 6

Sensibilité verticale des joysticks : 6

Multiplicateur sensibilité viseur : 0.90

Type de courbe de réponse de visée : Dynamique

Multiplicateur sensibilité de visée (concentration) : 0.90

Transition de la sensibilité en visant : Instantané

Sensibilités personnalisées pour chaque zoom : Sans

Pour un gameplay optimal dans la bêta de Modern Warfare 3, nous vous suggérons de commencer avec un réglage de sensibilité de 6, même si la sensibilité est une question de préférence personnelle.

Paramètres de déplacement

Sprint automatique : Sprint tactique automatique

Paramètres du sprint/sprint tactique : Appuyer

Déplacement automatique vers l’avant : Sans

Paramètres du sprint tactique : Appuyer deux fois

Franchissement au sol : Avec

Franchissement automatique aérien : Partiel

Franchissement au sol automatique : Sans

Inverser glisser et plonger : Standard

Plonger sous l’eau : En mouvement

Auto-déploiement du parachute : Avec

Enfoncement de la porte : Avec

Franchissement en suspension : Franchir uniquement

Paramètres de combat

Viser : Maintenir

Commande partagée de modification du zoom : Sprint/Sprint tactique/Concentration

Paramètres des équipements : Maintenir

Activation de la stabilisation d’arme : Viser + corps à corps

Activation de la visée tactique : Viser + corps à corps

Paramètre de la visée tactique : Partiel

Commande (interagir/recharger) : Priorité au rechargement

Changement des joysticks en mode visée : Sans

Délai de sortie de la stabilisation d’arme : Moyen(ne)

Changement d’arme automatique : Avec

Détonation rapide du C4 : Un par un

Paramètres véhicule

Recentrer la caméra (véhicule) : Délai court

Position initiale de la caméra : Vue libre

Activer se pencher : Corps à corps

Paramètres Overlay

Délai roue des pings : Modéré

Paramètres de la roue du menu : Maintenir

Le meilleur type d’aide à la visée de Modern Warfare 3

Si vous voulez vous assurer que votre aide à la visée est parfaitement réglée lorsque vous jouez à Modern Warfare 3, vous pouvez aller plus loin en vous assurant que vous utilisez le meilleur type d’aide à la visée. Voici ce que chaque type signifie :

Par défaut : Système de visée classique utilisé dans les jeux Modern Warfare et qui ralentit près d’une cible.

Précision : La visée ralentit fortement uniquement lorsque vous visez près de la cible. Réservée aux joueurs précis.

Concentration : La visée ralentit aussi fortement lorsque vous manquez la cible de peu. Réservée aux joueurs qui découvrent la visée analogique.

Black Ops : Système de visée classique utilisé dans les jeux Black Ops et qui ralentit près d’une cible.

Le type Concentration est idéal pour les nouveaux joueurs de FPS, mais une fois que vous aurez acquis de l’assurance, il est conseillé de s’en éloigner, car vous risquez de trouver l’aide à la visée trop puissante.

Bien qu’il n’y ait pas de différence significative entre les types d’assistance à la visée de Black Ops et Par defaut, l’expérimentation de ces deux types pourrait vous permettre de déterminer celui qui vous convient le mieux.

Activision Les meilleurs réglages de la manette vous aideront à dominer dans Modern Warfare 3.

La meilleure courbe de réponse de visée de Modern Warfare 3

La bêta de Modern Warfare 3 offre aux joueurs trois types de courbes de réponse de visée qui modifient la manière dont votre taux de visée répond à vos mouvements du stick analogique.

Standard : Courbe de réponse standard entre le mouvement du joystick et la vitesse de visée.

Linéaire : La vitesse de visée correspond directement au mouvement du joystick.

Dynamique : Courbe en S inversé qui offre un contrôle précis de la visée.

En ce qui concerne la courbe de visée, la plupart des joueurs préfèrent l’option Standard pour sa sensation naturelle. Cependant, si vous êtes habile et à l’aise avec la manette, nous vous suggérons d’utiliser l’option Dynamique pour un contrôle plus fin. Enfin, évitez l’option Linéaire pour une expérience optimale.

Les meilleurs paramètres FOV de Modern Warfare 3

Votre réglage de FOV peut avoir un impact significatif sur les performances de votre manette et de votre clavier et souris. Nous vous suggérons d’ajuster votre champ de vision entre 100 et 115. Cela offre un équilibre, vous permettant d’avoir une vue large de votre environnement pour éviter les attaques surprises, tout en veillant à ce que les joueurs ennemis restent raisonnablement visibles et faciles à suivre.

Et voilà nos meilleurs paramètres manette pour Modern Warfare 3.