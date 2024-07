La meilleure classe de la Static-HV dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

La Static-HV est une mitraillette puissante de MW3, quelle que soit la manière dont vous l’équipez, mais avec les bons accessoires, elle devient l’une des meilleures armes du jeu.

Introduite dans la Saison 5, la mitraillette Static-HV est une arme puissante qui se classe parmi les meilleures options en 6v6. Cela est principalement dû à son impressionnante polyvalence, en faisant l’une des SMG les plus équilibrées de Modern Warfare 3.

Ses principaux atouts sont son grand chargeur, sa cadence de tir rapide et sa mobilité élevée. Ces caractéristiques font de la Static-HV une excellente option pour rusher vos adversaires, tandis que son faible recul vous permet d’étendre sa portée si nécessaire.

En pratique, la Static-HV ressemble et se ressent comme une version surpuissante du FSS Hurricane. Ceux qui ont manqué l’utilisation de cette arme dans MW2, loin d’être compétitive dans le jeu de cette année, adoreront alors cette nouvelle arme.

Voici donc comment équiper la Static-HV dans Modern Warfare 3.

Sommaire

Activision

La meilleure classe de la Static-HV dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires de la Static-HV

Bouche : Silencieux de Quartier-maître

: Silencieux de Quartier-maître Canon : Canon léger Auger 840

: Canon léger Auger 840 Lunette : Lunette JAK sans verre

: Lunette JAK sans verre Accessoire canon : Poignée en paracorde

: Poignée en paracorde Poignée arrière : Poignée Thar-V1.2

Idéalement, vous voulez que la Static-HV reste aussi mobile que possible tout en conservant son excellent contrôle du recul et sa maniabilité. La Poignée en paracorde est l’accessoire le plus impactant pour cela, sans inconvénient tout en améliorant plusieurs statistiques clés comme la vitesse de tir après le sprint et le recul horizontal.

De même, la Poignée Thar-V1.2 n’a aucun inconvénient, étant un accessoire purement bénéfique. Cette poignée améliore la précision du tir au jugé et de la position tactique, offrant à votre mitraillette un coup de pouce dans les combats rapprochés où ces facteurs sont souvent adéquats.

Le Silencieux de Quartier-maître va ensuite réduire le bruit de vos tirs ainsi que le recul de votre arme jusqu’à 23 %. Il ralentit cependant la vitesse de visée et de tir après le sprint, mais ces statistiques sont déjà si rapides que cela importe peu, surtout avec le Canon léger Auger 840, qui booste ces statistiques et plus encore pour rendre la Static-HV hypermobile.

Enfin, le viseur de base de la Static-HV n’est pas idéal, car il ne fournit pas une ligne de visée claire et peut être assez obstruant. Pour contourner cela, utilisez une lunette méta comme la Lunette JAK sans verre.

Les meilleurs atouts et équipements avec la Static-HV

Gilet : Gilet d’ingénieur

: Gilet d’ingénieur Gants : Gants de commando

: Gants de commando Bottes : Chaussures de couverture

: Chaussures de couverture Équipement 1 : Camouflage antidétection

: Camouflage antidétection Équipement 2 : Plaque de compression

: Plaque de compression Tactique : Charge électrique (x2)

: Charge électrique (x2) Mortel : Charge pénétrante

: Charge pénétrante Amélioration de combat : Silence de mort

Le Gilet d’ingénieur est le gilet le plus polyvalent en multijoueur, fournissant quatre atouts, deux emplacements tactiques et une amélioration de combat. De plus, il vous permet de repérer l’équipement ennemi à travers les murs, réduisant les risques de trébucher sur une Claymore ou une mine de proximité ennemie.

Vous voudrez également équiper les Chaussures de couverture et le Camouflage antidétection pour tirer parti du silencieux de votre arme. Ces atouts méta vont rendre vos pas silencieux et vous empêcher d’apparaître sur les drones ennemis.

Pour les situations où vous ne pouvez pas surprendre les ennemis, les Gants de commando et la Plaque de compression sont très utiles.

Bien que le choix de votre équipement dépende largement de vos préférences personnelles, la Charge électrique et la Charge pénétrante fonctionnent bien ensemble. Ce sont deux outils puissants qui permettent de punir les campeurs en les électrocutant ou en les faisant exploser.

Comment débloquer la Static-HV dans MW3

La Static-HV peut être débloquée en complétant le Secteur 6 du Passe de Combat de la Saison 5. Alternativement, extraire cette nouvelle mitraillette dans le mode Zombies la débloquera également, ce qui est la méthode la plus rapide si vous connaissez quelqu’un prêt à vous la donner.

Les meilleures alternatives à la Static-HV dans MW3

Tout comme la Static-HV, la Rival-9 est une mitraillette extrêmement mobile qui fonctionne bien à la fois de près et à moyenne portée. La Rival-9 a beaucoup plus de recul que le Static-HV, mais compense cela par ses statistiques de maniabilité supérieures.

La Superi 46 est également un bon choix dans la méta actuelle.

