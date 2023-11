La meilleure classe de la WSP Swarm dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

La WSP Swarm est une mitraillette à la cadence de tir effrénée dans Modern Warfare 3. Découvrez les accessoires et atouts permettant de créer la meilleure classe de cette SMG.

Les mitraillettes ont toujours profité d’une énorme popularité dans Call of Duty. Extrêmement létales à courte et moyenne portée, les SMG invitent à jouer agressivement, et à confronter ses adversaires dans des duels expéditifs.

La WSP Swarm ne fait pas exception à la règle, avec une cadence de tir élevée et un TTK très compétitif. Entre les bonnes mains, cette arme peut venir à bout de plusieurs ennemis en un seul chargeur.

Sans plus attendre, découvrez les meilleurs accessoires, atouts et équipements pour créer la classe WSP Swarm ultime.

Sommaire

La meilleure classe de la WSP Swarm dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires de la WSP Swarm

Bouche : Silencieux Shadowstrike S

Canon : Canon long WSP Reckless-90

Chargeur : Chargeur de 40 cartouches

Crosse : Crosse d’usine WSP

Pour cette classe WSP Swarm, nous optons pour le Silencieux Shadowstrike S qui réduit le recule et augmente la vélocité des balles : un must have pour rendre la mitraillette plus confortable à utiliser.

Grâce au Canon long WSP Reckless-90, on améliorer la polyvalence de l’arme, en augmentant sa portée effective.

Enfin, le chargeur de 40 cartouches couplé à la crosse d’usine WSP offrent la quantité de munition et la mobilité nécessaire pour prendre l’ascendant dans vos duels.

Les meilleurs atouts et équipements avec la WSP Swarm

Gilet : Gilet de démolition

Gants : Gants de pillard

Bottes : Bottes de couverture

Équipement : Camouflage antidétection

Tactique : Grenade paralysante

Mortel : Grenade frag

Amélioration de combat : Système trophy

Le Gilet de démolition est le choix idéal pour une classe SMG, puisqu’il permet de récupérer plus rapidement vos équipements si précieux dans une optique d’affrontements à courte/ moyenne distance.

Pour le reste des atouts, on opte pour les Gants de pillard et les Bottes de couverture qui offrent énormément de confort de jeu.

Du côté des équipements, la combinaison de grenades frag et paralysante a déjà fait ses preuves. Enfin, le Système trophy vous permettra justement de résister aux grenades ennemies.

Comment débloquer la WSP Swarm dans MW3

Il est nécessaire d’atteindre le niveau 27 pour débloquer la WSP Swarm dans Modern Warfare 3. Vous pouvez facilement atteindre ce cap en jouant à Warzone, puisque le mode Battle Royale est particulièrement généreux en XP.

Les meilleures alternatives à la WSP Swarm dans MW3

Si la WSP Swarm n’est pas à votre goût, d’autres mitraillettes vous permettront d’étancher votre soif de duels à courte portée. Nous vous conseillons notamment d’essayer la Rival-9.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

