La meilleure classe de la DG-58 LSW dans MW3 : accessoires, atouts, équipements

La mitrailleuse DG-58 LSW est dévastatrice à longue distance dans Modern Warfare 3. Découvrez sa meilleure classe avec ses accessoires, atouts et équipements.

Modern Warfare 3 propose le plus grand panel d’armes jamais vu sur un jeu Call of Duty à son lancement, avec tout l’arsenal de MW2 couplé à 37 nouvelles armes.

Si la méta de MW3 est changeante, les mitrailleuses semblent décidées à rester l’un des types d’armes les plus plébiscités par les joueurs. Grâce à leur portée et à leurs dégâts colossaux, les LMG font rapidement oublier leur principal défaut, à savoir leur poids qui impacte fortement la mobilité.

Parmi les mitrailleuses, on retrouve l’excellente DG-58 LSW. Voici les meilleurs accessoires, atouts et équipement pour confectionner la classe ultime de cette LMG.

Sommaire

La meilleure classe de la DG-58 LSW dans Modern Warfare 3

Les meilleurs accessoires de la DG-58 LSW

Bouche : Harbinger D20

Canon : Canon long Wudi

Munitions : Munitions haute vitesse 5,8×42

Lunette : Réflecteur MK.3

Busc : Busc FFS Last Stand

Pour cette classe DG-58 LSW, optez pour l’incontournable Harbinger D20 qui augmente la portée des dégâts, la vitesse des balles en plus de réduire le recul et de rendre vos tirs plus silencieux. le Canon long Wudi et les Munitions haute vitesse 5,8×40 sont dans la même veine, et feront de votre mitrailleuse une terreur à moyenne et longue distance.

Afin de rattraper un peu de la mobilité perdue à cause de ces premiers accessoires, nous vous conseillons le Busc FFS Last Stand.

Enfin, le Réflecteur MK.3 est devenu la lunette méta par excellence dans Modern Warfare 3, grâce à la clarté qu’il offre lors de la visée.

Les meilleurs atouts et équipements avec la DG-58 LSW

Gilet : Gilet d’infanterie

Gants : Gants de commando

Bottes : Bottes légères

Équipement : Protection antibombes

Tactique : Grenade flash

Létal : Semtex

Amélioration de combat : Système Trophy

Du côté des atouts, nous vous conseillons en premier lieu le Gilet d’infanterie. les mitrailleuses ne rayonnent pas par leur mobilité, et c’est pourquoi l’amélioration du sprint tactique offerte par ce gilet n’est pas de trop. Dans cette même optique, on opte pour les Gants de commando et les Bottes légères.

Pour les équipements, on commence avec la Protection antibombes et le Système Trophy. Les explosifs sont légion dans Modern Warfare 3, alors autant s’en protéger au mieux. En équipements tactique et létal, le combo Grenade flash et Semtex est aussi efficace que polyvalent.

Comment débloquer la DG-58 LSW dans MW3

La DG-58 LSW est très simple à débloquer dans Modern Warfare 3, puisqu’il suffit d’atteindre le niveau 7 en multijoueur pour l’obtenir.

Les meilleures alternatives à la DG-58 LSW dans MW3

Si la DG-58 LSW est un peu trop lourde à votre goût, il existe quelques fusils d’assaut qui combinent la portée digne d’une mitrailleuse avec une mobilité nettement améliorée.

Nous vous conseillons l’excellent MCW, qui vous offrira ce petit supplément de mobilité, aux prix de quelques dégâts en moins.

Pour profiter au maximum du nouvel opus Call of Duty, retrouvez notre sélection de guides Modern Warfare 3 :

