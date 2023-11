La fin de la campagne de MW3 expliquée : Scène post-crédits, suite…

Le dénouement et la scène post-générique de la campagne de MW3 sont assez abrupts et peuvent être difficiles à interpréter. Voici donc un récapitulatif rapide de ce qui se passe à la fin de Modern Warfare 3 et si cela annonce une suite ou non.

La campagne de Modern Warfare 3 comprend au total 15 missions, la dernière étant “Cheval de Troie”. La mission se termine de manière assez brusque, sans véritable conclusion à l’histoire. Les joueurs sont alors laissés avec des cinématiques qui révèlent les événements suivants qui pourraient préparer le terrain pour une suite.

Le reboot de Modern Warfare 3 voit la Task Force 141 (TF141) affronter Makarov, l’antagoniste principal de l’original MW2. Le jeu propose des missions à la fois linéaires et semi-ouvertes. Si vous avez terminé la campagne, vous essayez peut-être de donner un sens à la fin de MW3.

Voici alors une explication complète de la fin et des scènes post-générique de la campagne de Modern Warfare 3.

Attention, il y a des spoilers de l’histoire de Modern Warfare 3 à venir.

Résumé de la mission “Cheval de Troie” de la campagne de MW3

Dans la campagne de MW3, Vladimir Makarov est l’antagoniste principal qui, immédiatement après avoir été libéré de prison, conçoit un plan sinistre. Le Groupe Konni, l’armée personnelle de Makarov, parvient à exécuter plusieurs attaques terroristes pour marquer son retour. L’intrigue se concentre sur la TF141 travaillant avec des personnages comme Farah et Laswell pour déjouer les plans de Makarov et le capturer à nouveau.

Après avoir suivi les informations du Général Shepherd, le Capitaine Price découvre que Makarov prévoit une autre attaque terroriste à Londres. Dans la mission “Cheval de Troie” de MW3, la TF141 poursuit Makarov et découvre finalement la bombe qu’il a placée pour détruire le tunnel. Cependant, juste au moment où ils sont sur le point de désactiver la bombe, Makarov apparaît et tue Soap lors d’un affrontement direct avec lui et Price.

Makarov tente également de tuer Price, mais Ghost arrive avec Gaz pour sauver le Capitaine. Vous recevez alors un pistolet pour abattre Makarov, mais vous échouez et il s’échappe. Suite à cela, Price et Gaz désactivent la bombe et le jeu se conclut avec deux cinématiques différentes avant et après les crédits.

Explication de la scène post-générique de la campagne de MW3

Après la fin de la campagne de MW3, la première cinématique que vous voyez présente Ghost, Gaz et Price debout quelque part, prononçant leurs derniers mots à leur ami John “Soap” MacTavish. Ils dispersent les cendres de Soap dans l’air et déclarent que le combat continuera.

Dans la deuxième scène post-générique de MW3, le Capitaine Price tue le Général Shepherd. Shepherd a attaqué la TF141 dans MW2, menant à ces représailles de Price.

Pourquoi Price tue-t-il Shepherd dans la scène post-générique de la campagne de MW3 ?

Price et le reste de la TF141 ont reconnu Shepherd comme un adversaire depuis l’incident de MW2 à la base des Forces Spéciales Mexicaines, mais dans MW3, ils concluent un accord dans lequel Shepherd révèle toute la vérité au tribunal. Cependant, il omet de mentionner qu’il a donné l’ordre à Graves d’attaquer la base.

C’est Shepherd qui a empêché Price et Soap de tuer Makarov et dans la dernière mission de MW3, Makarov enseigne à Price de ne pas enterrer les ennemis vivants en tuant Soap. C’est pour cette raison que Price fait de même avec Shepherd, en le tuant de sang-froid.

La campagne de Modern Warfare 3 se termine donc sur un cliffhanger, avec Makarov qui échappe à la TF141 ce qui laisse la porte ouverte à une suite dans laquelle nous aurons notre conclusion et où la TF141 va assouvir sa vengeance.