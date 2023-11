Modern Warfare 3 : Comment installer et désinstaller la campagne, multijoueur, Zombies et Warzone

Modern Warfare 3, ainsi que tout le contenu disponible dans l’application Call of Duty HQ, occupe un espace précieux sur le disque dur. Il n’est donc pas étonnant que certains joueurs souhaitent gérer leurs fichiers et leur stockage. Découvrez donc comment installer et désinstaller la campagne, le mode Zombies, le multijoueur et Warzone.

Modern Warfare 3 est enfin là, et les joueurs ayant précommandé le jeu peuvent déjà se plonger dans l’action en avant-première. L’accès anticipé à la campagne est désormais actif, avant que le jeu complet ne soit disponible le 10 novembre dans le monde entier.

À cette date, les fans auront accès à la gamme complète des modes MW3, y compris le multijoueur qui ramène des cartes emblématiques de MW2 (2009), ainsi que le nouveau mode Zombies en monde ouvert. Mais avec tant de contenu et si peu de stockage, les joueurs voudront économiser de l’espace en installant uniquement les fonctionnalités avec lesquelles ils prévoient de passer du temps.

Dans cette optique, voici comment installer et désinstaller la campagne de Modern Warfare 3, le multijoueur, le mode Zombies et même Warzone sur l’application Call of Duty HQ.

Les joueurs de Modern Warfare 3 peuvent choisir quels modes sont installés en se rendant dans les paramètres de l’application Call of Duty HQ. De là, ils peuvent accéder à chaque composant individuel de Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 et Warzone, en choisissant quels fichiers ils souhaitent conserver.

Par exemple, si vous êtes un fan de multijoueur sans intérêt pour le contenu solo, vous pouvez garder Warzone et les composants multijoueur de Modern Warfare 3 et Modern Warfare 2 téléchargés, tout en libérant de l’espace en supprimant les sections campagne et Zombies.

Voici un guide étape par étape pour installer et désinstaller les modes sur l’application CoD HQ :

Lancez l’application Call of Duty HQ. Depuis le menu principal, ouvrez le menu dans le coin supérieur droit de l’écran. Faites défiler jusqu’à l’onglet ‘Paramètres’. Sélectionnez ‘Gérer les fichiers’ en bas. Survolez un jeu et appuyez sur ‘Gérer les fichiers’. Téléchargez ou supprimez les modes que vous souhaitez retirer ou conserver.

Activision Les joueurs peuvent gérer les fichiers des trois jeux dans Call of Duty HQ.

Pour économiser encore plus d’espace de stockage pour Modern Warfare 3 et les futures mises à jour, vous pouvez également supprimer des jeux entiers en une fois pour désinstaller tous leurs modes en même temps. Si vous êtes quelqu’un qui ne souhaite pas retourner dans Modern Warfare 2 une fois la suite disponible, cette option pourrait alors vous convenir.

Il est à noter que vous pouvez effectuer les mêmes fonctions depuis l’écran d’accueil de votre console ou PC. En trouvant simplement Call of Duty HQ dans votre bibliothèque ou vos paramètres de stockage, vous pouvez gérer les fichiers que vous souhaitez conserver.

Grâce à cette astuce pratique, vous pouvez vous assurer que vous avez toujours accès aux modes de Modern Warfare 3, Modern Warfare 2 et Warzone dont vous avez besoin, tout en libérant de l’espace précieux sur votre disque dur.