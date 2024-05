Cette mitraillette méconnue de MW2 est l’une des meilleures de Warzone

Il existe une mitraillette de Modern Warfare 2 peu utilisée par les joueurs qui est en réalité l’une des meilleures options de Warzone.

Au départ, les armes de Modern Warfare 2 ont eu du mal à s’imposer dans Modern Warfare 3 et son intégration ultérieure dans Warzone. Beaucoup de joueurs les considéraient comme totalement “inutilisables” car les changements de santé et de TTK de MW3 les rendaient moins puissantes comparées à leurs homologues plus récentes.

Quelques mois plus tard, et en ce qui concerne particulièrement Warzone, quelques armes de MW2 ont finalement dominé la méta. Les experts de Warzone comme WhosImmortal ont fait l’éloge du TR-76 Geist, du FR Avancer, du M16 et du Tempus Torrent.

Les fusils d’assaut et les fusils de précision sont, pour la plupart, en tête, mais quelques mitraillettes gagnent aussi en popularité, et cela inclut le FSS Hurricane.

C’est en tout cas ce que souligne l’expert de Warzone TheKoreanSavage, qui a mis en avant cette mitraillette de MW2 dans sa vidéo du 21 mai, affirmant qu’elle est la “meilleure” mitraillette de Rebirth Island.

“Si vous n’utilisez pas le FSS Hurricane, vous ratez quelque chose“, a déclaré le Youtubeur, notant que sa classe se concentre sur l’amélioration de votre vitesse de déplacement et rend également le recul “inexistant“.

Bouche : Compensateur réducteur de flash ZEHMN35

: Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 Accessoire canon : Garde-main XRK Edge BW-4

: Garde-main XRK Edge BW-4 Laser : Laser SL Razorhawk

: Laser SL Razorhawk Crosse : Crosse demo Quicksilver

: Crosse demo Quicksilver Poignée arrière : Poignée Phantom

La Poignée Phantom est l’un des deux accessoires clés de cette classe pour augmenter votre vitesse de déplacement, puisqu’elle augmente le temps de transition du sprint au tir de 20%. Elle augmente également la vitesse ADS de 9%, la portant à 210 ms.

Le Garde-main XRK Edge BW-4 fournit les autres améliorations clés, car il augmente votre vitesse de déplacement régulière et la vitesse de déplacement ADS.

Le FSS Hurricane a déjà un bon viseur de base et une capacité de chargeur de 50 cartouches, vous n’avez donc pas à vous soucier de gaspiller des accessoires pour ces éléments. Cependant, vous pouvez toujours remplacer le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 par un autre accessoire.

