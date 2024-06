Cette mitraillette Warzone au TTK fulgurant est l’alternative parfaite au Superi 46

Avoir la meilleure mitraillette dans Warzone est essentiel pour dominer tout combat rapproché. Suite aux ajustements des armes de la Saison 4, une option auparavant populaire a fait son retour grâce à son TTK extrêmement rapide comparable à celui du Superi 46.

Warzone offre une grande variété d’armes aux joueurs, incluant des fusils d’assaut polyvalents et des snipers à longue portée. Cependant, pour les combats rapprochés, les mitraillettes se sont avérées être l’option la plus efficace dans le jeu.

Malgré la popularité croissante du Superi 46 et du FJX Horus dans la Saison 4, le RAM-9 est devenu un choix de premier ordre dans Warzone, en particulier sur des cartes petites et frénétiques comme Rebirth Island, qui présente de nombreux espaces restreints à l’intérieur comme à l’extérieur des bâtiments.

Selon l’outil de comparaison TrueGameData, le RAM-9 affiche un TTK de 650ms, soit 20ms de plus que le TTK du Superi 46 de 630ms. Cependant, à une distance de 20 mètres, cet écart se réduit à seulement 5ms.

Le créateur de contenu Booya a mis en avant cette arme dans sa vidéo du 11 juin, soulignant sa grande vitesse de visée et son mouvement fluide lorsqu’elle est équipée des bons accessoires.

Pour exceller avec le RAM-9, Booya a équipé le Compensateur réducteur de flash ZEHMN35 et le combo Laser SL Razorhawk pour obtenir un recul contrôlable et une vitesse accrue de transition du sprint au tir et de visée.

Le Garde-main DR-6 vient ensuite significativement améliorer la vitesse de déplacement, de visée et d’accroupissement, ce qui est essentiel pour se sentir agile.

Enfin, les Munitions à grain élevé 9mm et le Chargeur de 50 cartouches fournissent une meilleure vélocité des balles, une plus grande portée et une capacité de munitions accrue pour permettre au RAM-9 de rivaliser avec d’autres armes à courte portée au-delà de 20 mètres et éviter de se retrouver à court de balles en plein combat.

En résumé, si vous cherchez une mitraillette performante, capable de rivaliser avec le Superi 46 dans Warzone, le RAM-9 est une option à considérer sérieusement, surtout pour les cartes offrant des combats rapprochés intenses.

