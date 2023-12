Demon Slayer saison 4 : les piliers à l’honneur et plein d’infos dans le premier trailer

La saison 4 de Demon Slayer est très attendue, et la première bande-annonce trépidante a débarqué avec de nouvelles images. Et ce n’est pas tout ! Car de nombreuses informations ont été dévoilées, et elles vont faire plaisir aux fans.

Elle avait été annoncée sans perdre de temps par le studio ufotable, directement après la saison 3 : la suite des aventures de Tanjiro et compagnie allait arriver dans une quatrième saison. Les lecteurs le savaient déjà, cette nouvelle phase de l’anime adapterait l’arc de l’entraînement des piliers, mais on n’avait alors pas davantage d’indications.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Premier aperçu des piliers, mais aussi annonce d’une tournée mondiale en avant-première avec des membres du casting, la première vraie bande-annonce de la saison 4 de Demon Slayer vient de tomber et elle promet du lourd ! On vous récapitule toutes les nouveautés qu’elle a apportées aux fans.

La saison 4 de Demon Slayer dévoile une bande-annonce et sa fenêtre de sortie

Un court teaser était déjà sorti, préparant les spectateurs à l’arc de l’entraînement des piliers, ou Hashira. Il ne servait en réalité qu’à une chose : préparer le terrain pour l’annonce du 10 décembre.

Et l’annonce en question, faite dans un trailer fort en émotions, a de quoi faire trépigner les fans d’impatience. Les spectateurs ont pu revoir des images des précédents arcs, suivis d’un avant-goût de l’arc Hashira. Des visuels clés ont été dévoilés, rassemblant les Pourfendeurs les plus puissants… ainsi que Tanjiro et sa sœur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La série a réussi à surprendre ses spectateurs un peu plus à chaque saison, surtout pour son animation flamboyante. Et il semble que la prochaine ne sera pas en reste. Rendez-vous au printemps 2024 pour retrouver les personnages de Demon Slayer.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Et pour les plus impatients, le trailer a une bonne nouvelle : il sera possible de voir le premier épisode d’une heure un peu en avance.

Le trailer de la saison 4 de Demon Slayer annonce une tournée mondiale en salles

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

La bande-annonce de la saison 4 de Demon Slayer ne s’est pas contentée de révéler les premiers visuels de la suite de l’anime. Pour célébrer le retour de Tanjiro, c’est une tournée mondiale que s’offrent les Pourfendeurs, en présence de membres du casting.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un épisode spécial réunissant la fin de la saison 3 et le début de la 4 sera diffusé sur grand écran, dans de nombreuses salles à travers le monde. Au Japon, cet épisode spécial sera projeté le 2 février 2024. Mais les français aussi auront droit à ce petit privilège : Demon Slayer sera visible à Paris le 24 février. Et pour présenter cet épisode spécial, ce sera nul autre que Natsuki Hanae, le doubleur de Tanjiro, qui fera son apparition devant le public.

Pour le moment, l’anime n’a pas de date de sortie exacte en streaming pour sa saison 4. Mais le trailer annonçant sa diffusion pour le “printemps 2024” et les sorties en salles se faisant fin février, il n’y aura pas longtemps à attendre.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un autre indice pourrait aussi induire une sortie entre fin mars et début avril 2024 pour la saison 4 de Demon Slayer : l’insistance du mot “spring” (“printemps”) en rose à la fin du trailer, rappelant la saison des fleurs de cerisiers au Japon.