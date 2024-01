Cet anime dark fantasy est déjà vu comme le digne remplaçant de Jujutsu Kaisen

Alors que Jujutsu Kaisen a sorti son final, c’est un autre anime qui vient d’apparaître, et il pourrait bien reprendre le flambeau.

Les animes font sensation ces temps-ci : les séries d’animation de qualité se succèdent, et après avoir offert une superbe année 2023, 2024 ne sera pas en reste. Au milieu de tout ça, il y a un genre qui a davantage intéressé les spectateurs : la dark fantasy. Entre la fin de L’Attaque des Titans et la saison 2 de Jujutsu Kaisen, les fans étaient au rendez-vous.

Et si les deux premières séries ont remballé, l’une pour de bon et la deuxième pour pas mal de temps avant sa saison 3, il y en a une troisième qui vient tout juste de débarquer, dirigée par le renommé studio A-1 Pictures. Et ce nouvel anime fait déjà des émules, présenté comme le digne successeur d’autres œuvres du même genre.

Un anime déjà incontournable pour tous les fans de Jujutsu Kaisen

Le 6 janvier 2024, l’adaptation anime de Solo Leveling, un célèbre webtoon coréen, a diffusé son premier épisode.

Les lecteurs assidus de mangas et manhwas connaîtront probablement la popularité de Solo Leveling et la renommée acquise au fil des ans par la bande dessinée. Il suffit de lire quelques chapitres de la bande dessinée coréenne pour entrer dans un monde différent et captivant. Entre design des personnages, récit alambiqué et scènes épiques, tout y est pour plaire aux lecteurs à la recherche d’histoires un peu plus sombres.

Tout commence avec Sung Jinwoo, un protagoniste bon à rien qui rejoint la caste des chasseurs de monstres pour payer les frais de sa famille. Mais il ne peut pas atteindre un rang supérieur, ne possédant pas les compétences requises. Alors qu’il pensait continuer de tenter des raids trop difficiles pour lui, la situation change quand une entité puissante lui accorde l’accès à une interface typique des RPG. Ses capacités subitement augmentées, Jinwoo évolue et change du tout au tout.

Jujutsu Kaisen avait gardé l’attention de tous grâce à sa saison 2, mais l’anime vient de plier bagages et ne reviendra que lorsque la troisième saison sera prête. Et Solo Leveling pourrait bien profiter de la soudaine absence des exorcistes sur Crunchyroll.

Si un seul épisode ne peut suffire à prédire l’avenir de la série, l’engouement qu’il a suscité sur les réseaux sociaux est déjà un très bon signe pour le bébé du studio A-1 Pictures.