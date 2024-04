Solo Leveling: Arise : date de sortie, préinscription…

Solo Leveling: Arise, le premier jeu issu du manhwa et de l’anime à succès, s’apprête à être lancé prochainement. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris son genre, sa date de sortie et comment vous préinscrire.

Le populaire manhwa Solo Leveling a suscité une nouvelle vague de fans après que son adaptation en anime ait remporté un franc succès, s’établissant aisément comme l’un des meilleurs animes de 2024.

Suite à ce succès, Solo Leveling: Arise sera lancé comme le premier jeu de la série coréenne, disponible sur PC et mobile. Netmarble a annoncé que Solo Leveling: Arise a déjà atteint plus de 12 millions de préinscriptions, le jeu semblant destiné à suivre les traces populaires du manhwa et de la série anime originale.

Voici donc tout ce que vous devez savoir, y compris la date de sortie officielle et comment vous pouvez vous préinscrire pour gagner des récompenses en jeu.

Sommaire

Qu’est-ce que Solo Leveling: Arise ?

C’est un jeu de type action-RPG qui inclut toutes les caractéristiques typiques des jeux gacha que vous trouverez dans des jeux tels que Genshin Impact.

Vous jouerez Sung Jinwoo, le personnage principal de Solo Leveling. Tout comme dans l’histoire du manhwa, vous suivez son parcours partant du chasseur le plus faible de tous les temps pour devenir le meilleur chasseur du monde.

En explorant divers mondes et en affrontant des portails difficiles, vous et votre équipe de raid participerez à des combats rapides contre une gamme d’ennemis pour les vaincre et grimper dans les classements.

Vous pourrez collecter et vous associer avec différents chasseurs de la série, gagner divers objets et armes ainsi qu’apprendre de nouvelles compétences et capacités.

Avons-nous une date de sortie pour Solo Leveling: Arise ?

Oui, Solo Leveling: Arise sortira officiellement le 8 mai, comme l’a confirmé les développeurs Netmarble.

Il sera lancé mondialement le mercredi 8 mai 2024, sur toutes les plateformes disponibles, PC et mobile.

Avec le dernier épisode de la série anime à succès diffusé le 31 mars, cela signifie que le jeu sera lancé peu après, les développeurs semblant déterminés à capitaliser sur son succès.

Netmarble a brièvement lancé le jeu en accès anticipé vers la fin du mois de mars, ce qui est maintenant terminé. Cependant, vous pouvez vous préenregistrer à Solo Leveling: Arise en attendant et gagner des récompenses en jeu.

Comment se préinscrire pour jouer à Solo Leveling: Arise ?

Pour vous préenregistrer à Solo Leveling: Arise, vous devrez vous inscrire via l’une des quatre méthodes suivantes :

Lorsque vous êtes sur le launcher Netmarble, l’App Store ou Google Play, cherchez simplement Solo Leveling: Arise et suivez les étapes comme si vous téléchargiez un jeu ou une application.

En vous préenregistrant, vous recevrez diverses récompenses en jeu après son lancement officiel.

Voici toutes les récompenses de préinscription de Solo Leveling: Arise que vous recevrez :

Costume chic en noir pour Sung Jinwoo

Deux cristaux de puissance de mana pour chaque attribut (dix au total)

Ensembles d’artefacts légendaires

100 000 Or

Vous pouvez également recevoir une récompense bonus, le partenaire chasseur de Jinwoo, Yoo Jinho, si vous vous préenregistrez avec votre email via le site officiel du jeu.

