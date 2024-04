Solo Leveling : toutes les morts importantes de la saison 1 expliquées

Maintenant que la saison 1 de Solo Leveling est terminée, il est temps de revenir sur toutes les morts importantes que les fans ont pu voir jusqu’à présent dans l’anime.

Dès le premier épisode de Solo Leveling, les fans ont compris que l’anime allait s’adresser à un public averti. Aussi sanglant que brutal, on constate dès le début que l’univers adapté du manhwa de Chugong est très hostile, la vie de chaque personnage étant alors constamment menacée. Et celle du protagoniste ne fait clairement pas exception à la règle.

Connu comme étant le “chasseur le plus faible de tous les temps”, le chasseur de rang E, Sung Jinwoo se lance dans une quête fatidique qui va changer sa vie pour toujours. Face à une mort brutale, il se voit offrir une seconde chance par un mystérieux “Système”, qui va lui proposer toutes sortes de défis afin de l’aider à gagner en puissance. C’est ainsi que commence le voyage de Jinwoo, qui va passer du statut du plus faible à celui du plus fort.

Et le fait est qu’en seulement 12 épisodes, on peut voir de nombreux personnages perdre la vie dans la saison 1 de Solo Leveling. Certaines morts auront un impact décisif dans l’intrigue, tandis que d’autres seront plus anecdotiques par rapport au récit. C’est pourquoi nous allons nous concentrer ici sur les morts importantes qui sont survenues jusqu’à présent dans l’anime.

1. Les chasseurs du Donjon de rang D

A-1 Pictures

Les premières morts importantes qui surviennent dans la saison 1 de Solo Leveling sont mémorables pour une raison : c’est le premier tournant de l’histoire. Au début de l’anime, Jinwoo accompagne un groupe de chasseurs dans une quête dans un donjon de rang D. Cependant, les choses vont prendre un tournant dramatique après avoir découvert qu’il y a un autre donjon caché à l’intérieur, un Double Donjon baptisé “le Temple Carthenon”.

C’est ainsi qu’ils vont faire la connaissance de la statue de “Dieu” et des autres statues, entraînant un massacre terrifiant qui ne laissera que quelques survivants. De nombreux chasseurs vont ainsi perdre la vie. Et bien que les personnages en question soient secondaires, leur mort va avoir un véritable impact, tant pour les personnages restants qu’au niveau de la trame principale. Cela permet également de donner le ton de l’histoire.

2. Cho Kyuhwan et Lee Chul-Jin

A-1 Pictures

Cho Kyuhwan et Lee Chul-Jin sont membres du groupe de Hwang Dongsuk et des chasseurs de rang C. Kyuhwan est un mage qui utilise la magie du feu, tandis que Chul-Jin se livre à des combats au corps-à-corps à l’aide d’une épée. Comme leur chef d’équipe, ce sont également des hommes cruels qui conduisent régulièrement des chasseurs sans méfiance à leur mort. Jinwoo les tue, eux et toute leur équipe, en un clin d’œil.

3. Hwang Dongsuk

A-1 Pictures

Bien que Song Chiyul ait averti Jinwoo à propos des “lézards se coupant leur queue”, faisant ainsi référence aux chasseurs qui tuent d’autres chasseurs, ce n’est que lors de sa rencontre avec le groupe de Dongsuk que Jinwoo y sera vraiment confrontés. Hwang Dongsuk est un “Tank” de rang C se trouvant à la tête d’une équipe qui a besoin de deux chasseurs de bas rang supplémentaires pour partir explorer un donjon de rang C. Pour cela, il engage donc Jinwoo ainsi que Yoo Jinho, un chasseur de rang D.

Il s’avère plus tard que, malgré son apparence plutôt aimable, c’est un homme cruel qui tue régulièrement d’autres chasseurs en les emmenant en quêtes. Dongsuk et son équipe sont les premiers humains que Jinwoo tue, une étape qui va changer à jamais la personnalité du protagoniste. La mort de Dongsuk a aussi une autre conséquence notable, car elle fait de Jinwoo l’ennemi d’un puissant chasseur de rang S.

4. Kim Sangshik

A-1 Pictures

Pendant le massacre du Double Donjon, l’un des rares à avoir réussi à s’échapper est Kim Sangshik. C’est un chasseur de rang D et un père de famille dévoué qui risque sa vie pour le bien de sa femme et de ses enfants. Lorsque les événements horrifiques du Double Donjon commencent, il fait partie de ceux qui abandonnent égoïstement Jinwoo et les autres pour s’échapper.

Sangshik retrouve Jinwoo, Juhee et Chiyul lors de l’Arc Donjon & Prisonniers. Au cours de cette quête, il finit par être témoin du meurtre des prisonniers par Kang Taeshik. Cela conduit à sa perte car le chasseur le tue brutalement, lui et Kang Jeongho. Durant ses derniers instants, il s’excuse finalement auprès de Jinwoo pour l’avoir abandonné. Sa mort a un impact profond sur Jinwoo, qui voudrait le détester, mais qui comprend l’amour qu’il porte à sa famille.

5. Kang Taeshik

solo leveling animation partners

L’humain le plus fort contre lequel Jinwoo se bat dans la première saison conduit à l’une des morts majeures de la série. Kang Taeshik est un Inspecteur travaillant pour l’Équipe de Surveillance de l’Association des Chasseurs. C’est un chasseur de rang B et de type Assassin qui travaille également comme tueur à gages.

Taeshik est un homme cruel et assoiffé de sang qui trouve du plaisir à tuer des humains. Il admet que malgré le fait d’être un chasseur, il préfère tuer des humains plutôt que des monstres. Taeshik accepte le travail de tuer trois prisonniers de la part du père de leur victime et utilise le donjon pour s’en débarrasser.

Après avoir tué Sangshik et Jeongho qui sont témoins de ses meurtres, il se bat et est finalement tué par Jinwoo. La mort de Taeshik prouve à quel point Jinwoo est plus fort qu’un chasseur de rang B et lui permet également d’obtenir sa capacité de Camouflage.

6. Igris le Sanglant

A-1 Pictures

Alors que Taeshik était jusqu’à présent l’adversaire humain le plus fort auquel Jinwoo s’était confronté dans l’anime, Igris le surpasse de loin. Après avoir soudainement reçu une quête de changement de classe, Jinwoo se rend dans un donjon et rencontre Igris le Sanglant, le boss final du donjon qui garde un trône vide.

Vêtu d’une armure rouge-sang, Igris est un adversaire redoutable. Après un combat brutal, il est finalement tué par Jinwoo. Igris est un soldat honorable et mérite à juste titre la position de premier soldat dans l’armée d’ombre de Jinwoo après qu’il a acquis sa capacité de Nécromancien.

Ainsi, la mort d’Igris est de loin la plus significative de la série jusqu’à présent. C’est également grâce à elle que l’on pourra découvrir le célèbre moment “lève-toi”, et c’est pourquoi la mort d’Igris aura vraisemblablement un rôle à jouer dans la suite de l’intrigue maintenant qu’il a rejoint les rangs de l’armée formée par le “Monarque des Ombres”.

Voilà toutes les morts importantes survenues dans la saison 1 de Solo Leveling. Il y en aura sûrement d’autres dans la suite de l’anime, qui a enfin été confirmée par Crunchyroll et dont le titre a lui aussi été dévoilé, intitulée Solo Leveling : Arise from the Shadow.