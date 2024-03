Solo Leveling vient de battre un important record pour la saison hiver des animes

Solo Leveling s’est imposé comme le grand succès de la saison anime, et ce sont les chiffres qui parlent : la série continue de battre des records hallucinants.

Depuis ses débuts le 7 janvier 2024, Solo Leveling a conquis son public. Habilement sortie entre la fin de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, grande gagnante des Anime Awards, et la saison 4 de Demon Slayer, la série d’animation a su s’accaparer l’attention des fans de fantasy.

L’adaptation par A-1 Pictures du célèbre webtoon de Chugong met en scène des humains devenus chasseurs en même temps que l’apparition de portails dans le monde contemporain : leur rôle est de rentrer dans ces donjons pour en éliminer le boss et empêcher le reste des créatures d’entrer dans notre univers.

De nouveaux chiffres sont tombés, et ils sont catégoriques : oui, Solo Leveling est bien l’anime phénomène de cette saison d’hiver. On vous explique pourquoi.

Solo Leveling se hisse dans le top 100 des séries sur IMDb

Solo Leveling s’est hissé dans le top 100 des séries les plus recherchées sur le site IMDb. Il s’agit du seul anime à avoir atteint cette étape cette saison, et avoir maintenu sa place. À la rédaction de cet article, la série a conservé sa 87e place sur la liste.

crunchyroll

D’autres animes se trouvent dans ce top 100 faisant honneur aux productions qui intéressent le plus les spectateurs. On peut ainsi compter sur One Piece ou L’Attaque des Titans, franchises profitant de nombreuses années de diffusion et d’un public aussi large que loyal. Parmi les petits nouveaux, Ninja Kamui avait lui aussi réussi à se glisser dans le top et passer devant Solo Leveling, mais sa victoire n’a pas duré : l’anime d’Adult Swim a disparu depuis.

À noter toutefois que les critères pour entrer dans ce top 100 ne sont pas fondés sur un système de notes ou d’avis positifs : il s’agit du nombre de recherches effectuées par les utilisateurs du site. On peut donc en conclure que la page de Solo Leveling est la plus consultée parmi les animes de la saison hivernale.

Ce qui reste un beau palmarès, et permet à la série de redorer son image après un unique faux pas, qui lui avait valu de battre le pire des records sur Crunchyroll.