Solo Leveling : Top 10 des personnages les plus puissants du webtoon

L’univers de Solo Leveling regorge de nombreux personnages puissants et passionnants, mais il y en a dix qui se démarquent clairement.

L’anime Solo Leveling a réussi son démarrage en janvier 2024, se plaçant très vite parmi les séries de dark fantasy les plus populaires. L’histoire suit un jeune chasseur qui passe de zéro à héros, obtenant un pouvoir lui permettant de s’améliorer à chacun de ses combats grâce à l’expérience accumulée comme dans un jeu vidéo. Mais il n’est pas le seul personnage !

Si l’anime s’intéresse en priorité à Jinwoo, chasseur le plus faible de l’humanité devenant soudain le plus redoutable, le webtoon dont il est adapté contient d’autres individus hauts en couleurs. Car en étant surpuissant, le héros a besoin de rencontrer des adversaires qui se doivent d’être dignes de lui. Des chasseurs et autres humains bien sûr, mais aussi des dominateurs et des monarques, ces deux anciennes races d’êtres supérieurs créées pour soit protéger l’humanité, soit la réduire à néant.

En effet, l’histoire finit par ajouter des challengers un peu plus bavards que les simples monstres et bêtes des donjons. Alors, qui sont les 10 personnages les plus puissants du webtoon Solo Leveling ?

Attention, pour ceux qui n’auraient vu que l’anime, cet article contient des spoilers de Solo Leveling.

10 – Legia

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Legia est un puissant monarque capturé par les dominateurs après la mort de l’Être Absolu. Il n’a pas de corps physique, mais reste un être redoutable et est envoyé dans le monde humain pour tuer Jinwoo.

À son service, il faut compter sur une armée de géants qu’il n’hésite pas à lancer sur ses victimes pour commettre des tueries de masse. Enfin, il est capable de distordre le temps pour provoquer la fin du monde. Il n’est cependant pas à la hauteur du protagoniste, suffisamment puissant pour le vaincre en un seul coup.

9 – Monarque de la solidité

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Le monarque de la solidité est le roi des monstres humanoïdes. Estimant que Jinwoo n’est pas digne de poursuivre l’héritage d’Ashborn, il s’oppose farouchement à son existence en tant que vaisseau de l’ancien monarque.

Capable de manipuler l’énergie de ses opposants et changer les statistiques de ses adversaires, mais aussi de voyager dans l’espace-temps, il est particulièrement dangereux. Heureusement, son arrogance le dessert et offrira une faille pour Jinwoo et les chasseurs qui veulent mettre un terme à ses agissements.

8 – Baran, le monarque des flammes blanches

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Baran est également appelé le monarque des flammes blanches. Ce qui l’intéresse, c’est avant tout Ashborn, contre qui il s’oppose. La querelle est ancienne, puisqu’elle remonte au combat entre Ashborn et les dominateurs : Baran, aux côtés de Rakan, avait pour consigne de vaincre le monarque des ombres. Et même après le retrait de Rakan, le monarque des flammes blanches n’a jamais lâché l’affaire, jusqu’à son dernier souffle.

Son armée est constituée de démons sortis des enfers. Il peut faire usage de la foudre et du feu, et son réservoir inépuisable de mana l’aide à manipuler le temps. Difficile pour les chasseurs de lui faire face, y compris ceux de rang S. Même Jinwoo sera en difficulté devant le monarque des flammes blanches.

7 – Bellion

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Bellion est l’ombre la plus loyale d’Ashborn, le monarque des ombres. Quand son maître était en vie, Bellion lui servait de bras droit et exécutait ses ordres sans montrer d’hésitation. Et quand Jinwoo est choisi pour succéder à Ashborn, Bellion devient son arme la plus redoutable.

En plus de sa puissance stupéfiante, Bellion dispose d’une arme hybride entre épée et fouet, rappelant un mille-pattes. Son véritable potentiel est montré lorsqu’il affronte Beru, un autre personnage terriblement dangereux, et le fait plier.

6 – Beast, le monarque des crocs

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Beast est le monarque des crocs, ou le roi des bêtes, mais est aussi connu sous le nom de Rakan. Certainement l’un des personnages les plus égoïstes de la série, il est celui qui a abandonné le combat contre Ashborn, délaissant son allié Baran seul face au monarque des ombres.

Mais ses choix stratégiques, bien que trahissant une certaine lâcheté, ne peuvent dissimuler une puissance terrifiante : il reprend du service lorsque Jinwoo accueille l’héritage d’Ashborn, et l’estimant plus faible, il l’attaque. Il est un adversaire de taille, capable de se transformer en bête et profitant d’une armée de créatures monstrueuses. Pourtant, en comprenant le véritable potentiel de Jinwoo, il préférera battre en retraite une nouvelle fois. Et pour se cacher de ses ennemis, il a la parade parfaite : une capacité à se dissimuler entre plusieurs dimensions, devenant alors particulièrement discret.

5 – Frost, le monarque du givre

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Frost est connu sous le nom de monarque du givre. Il est capable de manipuler la glace et de façonner ses soldats à partir du givre, ayant sa petite préférence pour les bêtes. Son habileté lui permet également de créer des tempêtes de glace pour gagner du temps et planifier son prochain coup : car il préfère une stratégie bien ficelée plutôt qu’une attaque frontale, s’arrangeant pour piéger Jinwoo et le livrer en pâture au monarque des bêtes.

Mais s’il faut affronter ses adversaires, il se débrouille très bien aussi : sa rapidité l’aide à éviter les attaques et porter des coups dangereusement puissants, capables de dérouter les chasseurs les plus aguerris. Enfin, en plus de profiter de sa magie de sommeil, il peut créer ses propres portails dimensionnels.

4 – Sung Il Hwan

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Sung Il Hwan n’est pas n’importe qui : au départ pompier, il est devenu chasseur de rang S et s’est lancé dans la chasse aux démons, devenant très vite réputé dans le milieu… avant d’être déclaré mort, laissant sa famille seule. C’est le fils aîné qui a alors dû subvenir aux besoins des siens, mais problème : il était surnommé le “chasseur le plus faible de l’humanité.”

Eh oui, Sung Il Hwan est en réalité le père de Jinwoo. Et le paternel est aussi redoutable que les pires ennemis de Jinwoo. Quand Hwang Dongsoo menace de tuer son fils, il le bat à plates coutures. Sa puissance n’a cependant jamais servi un égo surdimensionné, comme pour la plupart des rangs S : son objectif est simplement de venir en aide aux plus démunis, en mettant sa force au service des autres.

3 – Ashborn, le monarque des ombres

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Probablement le monarque le plus puissant et le plus incroyable existant dans Solo Leveling, Ashborn n’a pas toujours été dans le camp des destructeurs de monde. Il était autrefois un dirigeant, combattant au nom de l’Être absolu pour défendre l’humanité. Lorsqu’une guerre intestine pousse les dominateurs à détruire la divinité, il préfère garder ses distances, ce qui ne plaît pas beaucoup à ses alliés comme à ses ennemis.

Lassé du conflit entre les différentes races et toujours fidèle à l’Être absolu, il confie ses pouvoirs à Jinwoo et le guide à sa manière pour s’assurer que son héritage soit bien utilisé. C’est grâce à lui que le héros devient ce qu’il est et profite de pouvoirs surpuissants – y compris celui de s’appuyer sur la force des ennemis vaincus, transformés en ombres.

2 – Antares, le monarque de la destruction

dubu(redice studio), chugong, h-goon 2018/d&c webtoon biz co.

Plus ancien et puissant monarque, l’existence d’Antares ne tend que vers un unique but : le chaos, la calamité et la destruction de l’humanité. Également connu sous le nom d’Empereur Dragon, il représente l’ultime ennemi à abattre dans Solo Leveling.

Ce boss final dispose de capacités terribles pour mettre à mal les héros qui lui font face : son rugissement gèle ses adversaires et les terrorise, la régénération de ses ennemis peut être contournée à sa guise, et, surtout, il peut anéantir tout ce qui a le malheur de se trouver dans les environs.

1 – Sung Jinwoo

a-1 pictures

D’abord montré comme le chasseur le plus faible de l’humanité, Sung Jinwoo échappe à la mort de justesse dans un double-donjon qui s’avère être un test. Il est le seul à passer l’épreuve en remplissant tous les critères, et devient alors un “joueur”, un être à part capable d’augmenter sa force après chaque combat.

Grâce à cette interface digne d’un RPG, le jeune homme progresse rapidement, n’hésitant pas à mettre sa vie en danger pour gagner des niveaux plus vite. Ne connaissant pas de limites depuis l’obtention de cette aide providentielle, il peut, avec le temps, se défaire de n’importe quel ennemi.

Une armée d’ombres à sa botte, les conseils de l’ancien monarque Ashborn lui parvenant via le système, une force décuplée par ses points de compétences, Jinwoo décroche finalement le titre de personnage le plus puissant de Solo Leveling.