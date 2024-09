Quand sortira le film Solo Leveling ReAwakening au cinéma ?

Le film Solo Leveling dévoile ses premières dates de sortie au cinéma en-dehors de la Corée et du Japon, et commence avec les États-Unis.

C’est en janvier que l’un des animes les plus appréciés de 2024, Solo Leveling, a pris d’assaut les petits écrans des spectateurs pour dévoiler l’ascension de Sung Jinwoo dans le monde des chasseurs de monstres. Passé d’un combattant médiocre à un héros surpuissant et en constante évolution, le protagoniste a tenu en haleine ses fans jusqu’au final épique de la saison 1.

Et Crunchyroll n’a pas traîné avant d’annoncer une saison 2, dont la production devait déjà être bien avancée à en croire l’arrivée rapide d’un premier trailer dévoilant l’arc du portail rouge. Le diffuseur et le studio A-1 Pictures ont clairement décidé de miser gros sur l’anime, et ont choisi de sortir les premiers épisodes de la suite dans un film sur grand écran avant la diffusion en streaming en janvier 2025 : les premières dates de sortie à l’international ont été enfin dévoilées.

Quand sortira le film Solo Leveling ReAwakening ?

Le film Solo Leveling ReAwakening sortira le 6 décembre 2024 aux États-Unis et au Canada, mais n’a pas encore de date précise en France.

La date américaine, confirmée par Variety, reste une bonne nouvelle pour le public français : si Crunchyroll se calque sur le même modèle que les autres sorties récentes d’animes au cinéma, les spectateurs francophones devraient avoir accès au film dans la même période. En effet, pour Demon Slayer : En route vers l’entraînement des piliers, la sortie française s’était faite à un jour d’écart de celle américaine en février 2024, et il en ira quasiment de même pour My Hero Academia: You’re Next, attendu sur grand écran le 9 octobre 2024 en France et le 11 octobre aux États-Unis.

Solo Leveling ReAwakening présentera un récapitulatif de la saison 1, avant d’enchaîner sur les deux premiers épisodes de la saison 2 de l’anime. Il ne sera pas disponible en streaming, mais les spectateurs pourront toujours retrouver l’histoire de Jinwoo en janvier 2025, lorsque la nouvelle saison sortira sur Crunchyroll.

Et en attendant le retour des chasseurs coréens, vous pouvez toujours jeter un coup d’œil à la programmation d’automne 2024 pour les animes.