Que signifie “Arise” dans Solo Leveling ?

L’épisode 12 de Solo Leveling, intitulé “Arise”, a dévoilé une scène iconique attendue par les fans du webtoon, dans laquelle Jinwoo donne son premier ordre en tant que monarque des ombres. Mais que signifie réellement “Arise” pour la suite de l’anime ?

Alors qu’il tenait les fans en haleine depuis plusieurs mois maintenant, l’anime Solo Leveling s’est terminé il y a quelques jours avec l’épisode 12. Cela marque donc la fin de l’un des titres les plus populaires de ce début d’année 2024. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant que nous ne reverrons plus Jinwoo, puisque la saison 2 a d’ores et déjà été confirmée par Crunchyroll.

Et si l’anime a su séduire le public, c’est en partie grâce à ses combats intenses, notamment celui face à Igris, le fameux Commandant “sanglant”. Un combat qui était très attendu par les fans, mais qui ne marque pas la fin de la quête du changement de classe. En effet, après avoir vaincu ce redoutable adversaire, Jinwoo devra également faire face à une horde infinie de chevaliers contrôlés par des mages.

Après un rude combat, le protagoniste parviendra finalement à venir à bout de ses opposants, signifiant ainsi que Jinwoo a réussi la quête proposée par le système. L’épisode 12 conclut donc l’arc du Changement de Classe, au terme duquel il va devenir un Nécromancien. Cela s’accompagne alors de nouvelles capacités, dont une qui sera caractérisée par le fameux “Arise” lancé par Jinwoo aux chevaliers vaincus.

Qu’est-ce que la formule “Arise” dans Solo Leveling ?

A-1 Pictures

“Arise” (litt. : “lève-toi”, ou “okiro” dans la version originale de l’anime) est une commande choisie par Jinwoo qui lui permet de transformer les morts pour qu’ils rejoignent son armée des ombres.

Après être devenu un Nécromancien, les nombreux points obtenus lors de la quête du changement de classe vont lui permettre d’avoir droit à une “promotion de classe”. Il va ainsi obtenir le titre de “Monarque des Ombres”. Cette évolution va également lui conférer de nouvelles capacités, dont une qui s’intitule “Extraction des Ombres”.

Au moment d’essayer sa nouvelle compétence, le système va alors lui demander de choisir une formule qu’il pourra dire afin d’utiliser sa capacité. Jinwoo va alors choisir “Lève-toi”, soit “Arise” en anglais. Une fois prononcé, cela permet donc de lancer sa nouvelle compétence, qui lui permet d’extraire l’ombre des cadavres en utilisant leur mana. Il va ainsi transformer en ombres les chevaliers présents dans la salle du trône, y compris Igris.

Après les avoir transformés en ombres, Jinwoo a désormais la capacité de les contrôler et de leur donner des ordres. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours. Par exemple, s’il essaie de contrôler quelqu’un de plus fort que lui, la commande est inutile.

L’extraction des ombres est l’un des pouvoirs les plus célèbres et emblématiques du protagoniste dans Solo Leveling. Il n’y a donc rien de surprenant à ce que la formule “Arise” ait été choisie pour l’épisode final de la série animée. Elle permet également de faire le pont avec la saison 2, déjà intitulée “Arise from the Shadow” : on peut déjà s’attendre à ce qu’on nous dévoile davantage de choses sur la nouvelle compétence du héros.

Et pour continuer dans la même thématique, voici tout ce que l’on sait sur la saison 2 de l’anime Solo Leveling.