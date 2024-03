My Hero Academia : le chapitre 417 résout les problèmes de la famille Shimura

Alors que la fin du manga My Hero Academia se rapproche à grand pas, le prochain chapitre 417 qui doit sortir ce week-end mettra un terme aux querelles de la famille Shimura.

Parmi les shonens les plus populaires du moment, on retrouve bien évidemment One Piece, véritable monument du genre qui continue de séduire de plus en plus de fans au fil des ans, mais aussi d’autres titres sortis plus récemment, tels que Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer. Mais il existe également un autre manga qui a réussi à se faire une place de choix dans le cœur du public, à savoir My Hero Academia.

Le manga de Kōhei Horikoshi fait clairement partie des œuvres les plus plébiscitées par les fans de super-héros, nombre d’entre eux ayant été conquis par les aventures du jeune Deku, qui rêve de devenir le plus grand des héros de son époque et ainsi suivre les traces de son idole All Might. Mais pour cela, il va devoir faire face à toutes sortes de menaces, parmi lesquelles on retrouve notamment le fameux Tomura Shigaraki.

De son vrai nom Tenko Shimura, Shigaraki est un personnage qui, en raison de son passé difficile, est devenu le principal antagoniste du récit. Il a pour objectif de détruire All Might et ainsi prouver au reste du monde que le fragile équilibre qui préserve la société pourrait facilement basculer si le fameux “symbole de la paix” venait à disparaître. Toutefois, les derniers spoilers concernant le chapitre 417 du manga, que les fans pourront découvrir sur MANGA Plus à partir du 17 mars 2024, dévoilent que les problèmes familiaux rencontrés par la famille Shimura seront bientôt résolus.

L’histoire tragique de la famille Shimura

Pour rappel, Shigaraki n’a pas toujours été aussi hostile envers All Might et les autres super-héros. Bien au contraire, le personnage vouait même une véritable fascination pour les héros dans sa jeunesse. Malheureusement, son attrait pour les justiciers s’était heurté à la vision de son père, Kotaro Shimura. C’est ce dernier qui est en partie responsable du traumatisme de la famille Shimura, car la mère de Kotaro (et par conséquent la grand-mère de Shigaraki) n’est autre que Nana Shimura, la 7e porteuse du One For All.

Crunchyroll

Afin de protéger son fils, Nana avait alors décidé de s’éloigner de Kotaro, estimant que c’était la meilleure solution pour qu’il puisse survivre. Mais pour Kotaro, la décision de Nana sera perçue comme une forme d’abandon, l’amenant ainsi à développer une profonde rancune envers elle, qui va se transformer en véritable haine à l’égard de tous les héros. Un ressentiment extrême qui va donc ressurgir lorsqu’il va découvrir que son fils Tenko est attiré par les justiciers, se traduisant alors par une terrible violence envers lui, tant sur le plan physique que psychique.

Cette souffrance intense vécue par Tenko aura également un rôle décisif au moment où son Alter va se manifester, menant à la nuit tragique où le jeune garçon va malencontreusement tuer toute sa famille. Il sera ensuite recueilli par All for One, devenant ainsi son protégé, ce qui donnera alors naissance au Tomura Shigaraki que l’on connaît.

Le chapitre 471 de My Hero Academia devrait apporter la paix chez la famille Shimura

Mais le chapitre 417 pourrait bien apporter une solution au traumatisme de la famille Shimura. En effet, suite aux derniers spoilers du prochain chapitre que l’on peut d’ores et déjà retrouver en ligne (et notamment sur Reddit), l’on sait qu’une prise de conscience des personnages est sur le point de se produire. Car alors que Deku voulait transférer le One For All à Shigaraki, l’esprit de Nana va être repoussé et ce, en raison des sentiments contradictoires qu’elle a à l’égard de son fils et de son petit-fils.

Elle va alors assister à une scène dans laquelle Kotaro est en train de battre Tenko, le fils de Nana expliquant que cette dernière n’est qu’un démon qui a abandonné son propre enfant. Elle va ainsi se rendre compte que cette blessure laissée à Kotaro s’est transmise à Tenko. Désemparée par la situation, elle va finalement réaliser que cela ne peut rester ainsi, et va alors s’excuser auprès de Kotaro, avant de l’enlacer.

Crunchyroll

Une sorte de rédemption qui pourrait bien avoir d’importantes répercussions sur la psyché de Shigaraki, qui comprend que tout cela aurait potentiellement pu être évité sur sa grand-mère avait agi autrement. Reste à voir quelle est la direction qui va être prise par le personnage ensuite, d’autant qu’il est désormais le porteur du One For All.

Le dénouement ultime de My Hero Academia semble donc se rapprocher inexorablement de sa conclusion, dont la fin “passionnante” avait récemment été teasée par le réalisateur de l’anime.