Une théorie populaire sur Jujutsu Kaisen devient canon avec les spoilers du chapitre 257

Les spoilers du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen confirment une théorie populaire sur Sukuna, désormais canon… avec cependant une différence majeure.

L’ultime bataille contre le roi des fléaux a pris un tournant radical avec la fin du chapitre 256, alors que le narrateur nous annonçait que Yuji s’était éveillé. En effet, déterminé à se battre jusqu’au bout contre le grand vilain de Jujutsu Kaisen, le héros enchaîne les Rayons Noirs et accède ainsi à tout nouveau potentiel.

Mais en face de lui se trouve le plus grand antagoniste du manga, bien décidé à jouer avec les exorcistes jusqu’à ce que mort s’en suive. Nombreux sont les héros à être tombés sous ses coups, et leur sacrifice n’a jusqu’ici que peu servi les survivants, sinon pour leur offrir du temps avant de sombrer à leur tour.

L’éveil de Yuji ne sera pas le seul élément clé à venir dans la suite. Car en plus d’enfin dévoiler le lien entre Yuji et Sukuna, les spoilers du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen permettent surtout de rendre canon une théorie de fans particulièrement populaire. On vous explique tout.

Le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen confirme une théorie populaire concernant Sukuna

En effet, le chapitre 257 de Jujutsu Kaisen confirme la théorie selon laquelle Sukuna a dévoré son jumeau, alors que tous deux se trouvaient encore dans le ventre de leur mère. Toutefois, l’âme du frangin a ensuite réussi à se réincarner.

Il s’agit de l’une des théories les plus anciennes sur Jujutsu Kaisen, et elle tire son inspiration dans le folklore japonais : car “Ryomen Sukuna” peut se traduire par le “démon à deux visages” et fait référence à un personnage du Nihon Shoki, un ouvrage de contes – qu’on peut également retrouver sous le titre Nihongi. Le démon vengeur y est présenté comme disposant de deux visages, quatre bras et quatre jambes. Il dispose également d’une force surhumaine et se sert de nombreuses armes.

Dans le manga, Sukuna est considéré comme un siamois, d’où son nom “Ryomen“. Et très vite, les théories ont afflué pour essayer d’expliquer de quelle manière l’antagoniste est devenu cette créature à deux visages. L’une d’elles a été confirmée par les spoilers du chapitre 257 : Sukuna explique avoir dévoré son jumeau parce qu’il avait faim.

Toutefois, là où la théorie faisait de Yuji le jumeau réincarné, Jujutsu Kaisen prend un autre chemin. Car l’âme de l’embryon défunt a en effet pu se réincarner, mais en la personne de Jin Itadori, le père du jeune protagoniste. Ce dernier est donc bien lié au vilain, mais il est en réalité son neveu.

Avec son éveil, le jeune homme pourra-t-il venir à bout du tonton ? Pour découvrir la suite de la réunion de famille, il faudra attendre encore un peu, avec la sortie du chapitre 257 de Jujutsu Kaisen.