Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen teasent le retour de personnages populaires

Les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen confirment que plusieurs personnages populaires vont revenir pour affronter le Roi des Fléaux. Voici donc tout ce que l’on sait.

Les personnages de Jujutsu Kaisen continuent de se battre contre le terrifiant Ryomen Sukuna. Et bien que le fameux Satoru Gojo ait considérablement affaibli le Roi des Fléaux, ce dernier reste l’ennemi le plus puissant qu’ils aient jamais affronté. Même si Sukuna ne peut pas encore utiliser son sort d’inversion et l’Extension du Territoire, les autres exorcistes ne sont toujours pas de taille face à lui.

Presque tous les exorcistes ont combattu et perdu contre lui. Le dernier chapitre mettait en scène Atsuya Kusakabe, qui s’engageait courageusement seul contre Sukuna dans une bataille épique. Inutile de dire que Kusakabe non plus n’a pas pu vaincre l’antagoniste du manga de Gege Akutami.

À la fin du chapitre 254, Miguel fait une entrée surprenante. C’est la première fois que le maître des fléaux apparaît dans l’histoire principale. De plus, le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen confirme que plusieurs personnages populaires retournent sur le champ de bataille une fois de plus. Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 255 de Jujutsu Kaisen !

Quels personnages de Jujutsu Kaisen reviennent dans le chapitre 255 ?

Selon les spoilers du chapitre 255 de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, Maki Zenin, Choso et Miguel sont de retour pour combattre Sukuna.

“AVENGERS RASSEMBLEMENT !! YUJI, CHOSO, MAKI, MIGUEL”

La dernière fois que nous avons vu Yuji et Choso, c’était dans le chapitre 252. Yuji et Yuta combattaient ensemble le Roi des Fléaux, mais sans succès. Et alors que Yuta était gravement blessé et qu’il était transporté chez Shoko, Yuji était quant à lui toujours conscient. Il courait alors après Sukuna, en disant : “Fushiguro, ce n’est pas encore fini”, avant de s’effondrer au sol.

Il crachait beaucoup de sang et réalisait qu’il n’a pas pu se guérir avec le sort d’inversion après s’être trop dépensé. Choso, fidèle à son rôle de grand frère, apparaissait pour la première fois depuis le chapitre 246 pour aider Yuji. Juste quand Yuji avait du mal à utiliser le sort d’inversion, Choso a tapé sur le dos de son jeune frère et lui demandait d’utiliser calmement le sort d’inversion pour se guérir complètement.

Choso le guidait et lui disait qu’il devait faire circuler son sang dans chaque coin de son corps comme s’il étendait des racines. De plus, Maki avait subi un coup direct du Rayon Noir de Sukuna dans le chapitre 253. Mais dans le chapitre 255, tous les trois combattent à nouveau contre Sukuna.

Choso apparaît d’abord dans un bien meilleur état, donc ses blessures ont dû guérir. Dans le chapitre 246, Sukuna l’a littéralement empalé mais l’hybride parvient à survivre. D’autre part, Sukuna est particulièrement surpris que Maki puisse encore bouger après ce coup. Yuji et Maki coupent deux bras de Sukuna.

Tandis que Larue, un autre membre de l’équipe de Suguru Geto, rejoint également le combat, il est vaincu par le Rayon Noir de Sukuna. Par conséquent, Miguel, Yuji, Maki et Choso sont les seuls actuellement sur le champ de bataille.

