Jujutsu Kaisen : les 10 théories de fans les plus étranges

Les théories de fans explorent souvent certaines des parties les plus profondes de l’histoire, mais ces théories sur Jujutsu Kaisen pourraient bien être les plus étranges de toutes.

Le manga Jujutsu Kaisen de Gege Akutami a su séduire les fans du monde entier grâce à son intrigue aussi prenante que palpitante et la multitude de personnages que l’on peut y retrouver. L’histoire se déroule dans un monde où les émotions négatives accumulées permettent l’agrégat d’énergie occulte, donnant ainsi naissance à de dangereuses créatures connues sous le nom de fléaux.

Pour lutter contre ces “mauvais esprits”, il y a les exorcistes, les seuls qui sont à même de détecter leur présence et de leur faire face, étant prêt à risquer leur vie pour vaincre ces fléaux. Une bataille qui semble donc être sans fin, puisque les fléaux continueront d’exister tant qu’il y aura des humains.

Et comme pour de nombreuses autres œuvres, les fans de Jujutsu Kaisen spéculent régulièrement sur le manga, élaborant leurs propres théories afin d’explorer les parties les plus profondes du récit et ainsi tenter d’apporter des réponses aux questions qui restent en suspens. Toutefois, si certaines théories peuvent parfois s’avérer être pertinentes, d’autres semblent bien trop étranges pour se concrétiser. Attention : cet article contient des spoilers sur le manga Jujutsu Kaisen !

1. Gojo va sacrifier son Sixième Œil

MAPPA

Cette théorie découle du second opening de la saison 1 de l’anime Jujutsu Kaisen, où l’on peut voir une brève image montrant les yeux du fameux Satoru Gojo. Tandis que l’on peut voir le bleu si caractéristique du personnage sur l’un de ses yeux qui est dans l’obscurité, celui qui est dans la lumière n’a pas la même couleur, c’est pourquoi certains ont pensé qu’il pourrait être aveugle d’un œil.

Certains estiment alors que ce sacrifice interviendrait après avoir eu recours à un serment afin de vaincre un ennemi (probablement Sukuna). Cette théorie circule encore plusieurs mois après la mort de Gojo. Certaines vidéos promotionnelles du manga mettent également l’accent sur l’œil du personnage. Cependant, si l’on regarde bien l’image ci-dessus, la raison la plus probable pour laquelle l’œil semble différent pourrait s’expliquer par la lumière qui brille dessus.

2. Kenjaku a tué Rika

MAPPA

Rika Orimoto est morte à l’âge de 11 ans dans un brutal accident de voiture. Le manga n’a jamais révélé qui l’avait réellement tuée, alors les fans ont cru que Kenjaku aurait pu en être l’instigateur dans un plan élaboré. Cependant, à cette époque, Kenjaku n’avait pas encore pris possession du corps de Suguru Geto, et son corps précédent (probablement Kaori Itadori) n’avait aucun lien ni avec Yuta Okkotsu ni avec Rika. Rika n’était qu’une fille normale qui ne venait pas d’une lignée d’exorcistes. Par ailleurs, l’idée que Kenjaku ait voulu que Rika soit maudite par Yuta semble un peu exagérée étant donné qu’il n’en a jamais tiré parti.

3. Yuji est le doigt de Sukuna

crunchyroll

Tous les doigts de Ryomen Sukuna étaient comptabilisés sauf le dernier. Ce n’est que récemment, lors de la bataille entre Sukuna et Gojo, que l’on a appris que Yuta avait mangé le dernier doigt. Mais entre-temps, une théorie suggérait qu’en raison de la ressemblance qu’il peut y avoir entre Sukuna et Yuji Itadori, ce dernier pourrait être le dernier doigt restant du fameux Roi des Fléaux.

4. Yuji va manger la Lisière du Supplice pour obtenir les pouvoirs de Gojo

crunchyroll

Gojo a été scellé pendant longtemps, c’est pourquoi de nombreux fans attendaient avec impatience le retour du célèbre exorciste de classe S. Il semblait impossible de l’arrêter. Parmi tout cela, une théorie a émergé selon laquelle Yuji mangerait la Lisière du Supplice et obtiendrait les pouvoirs de Gojo. Cela l’aiderait ainsi à vaincre les méchants. Cependant, connaissant Yuji, il se battrait jusqu’à son dernier souffle pour sauver les gens qu’il aime. C’est pourquoi il s’agit probablement de l’une des théories les plus étranges sur Jujutsu Kaisen.

5. Sukuna a mangé son jumeau

MANGA Plus

Il s’agit probablement là d’une des plus anciennes théories sur Jujutsu Kaisen, se basant sur la description de son apparence où il était présenté comme ayant quatre bras et deux visages. Akutami a puisé son inspiration dans la mythologie japonaise, où Ryōmen-Sukuna était un personnage démoniaque qui avait deux paires de bras et deux paires de jambes qui servaient respectivement chaque visage. Le mot “Ryomen” signifie également deux visages.

6. Le grand-père de Yuji l’a maudit

MAPPA

Les derniers mots de Wasuke Itadori, le grand-père de Yuji, étaient sur le fait d’utiliser sa force pour protéger les autres. Dès lors, Yuji s’est rapidement impliqué dans le monde de Jujutsu Kaisen et en souffre depuis. Cependant, une théorie suggère que son grand-père vient d’une lignée d’exorcistes.

Ces derniers mots sont devenus une malédiction, un peu comme Yuta a involontairement maudit Rika. Cependant, il n’y a aucune confirmation que le père et le grand-père de Yuji aient de l’énergie occulte. D’autre part, Kaori Itadori possédait une technique puissante.

7. Tengen était l’épouse de Kenjaku

MANGA Plus

Maître Tengen est une figure importante dans le monde des exorcistes, tandis que Kenjaku est l’un des pires méchants. Ils sont tous les deux présents depuis plus d’un millénaire. Dans les derniers développements, les fans ont découvert que Tengen était une femme. Les deux étaient même amis dans les temps anciens. Cependant, certains fans croient qu’il y a plus dans leur relation que ce que Gege Akutami a révélé jusqu’à présent.

8. Gojo va revenir avec l’aide de Shoko

MAPPA

Cela fait plusieurs mois que Gojo a disparu, mais les fans n’ont pas cessé d’espérer son retour. Après avoir appris que le corps de Gojo avait été pris par Shoko Ieiri, les fans ont cru qu’elle le ressusciterait. De plus, Utahime aidera à renforcer le Sort d’Inversion de Shoko pour réaliser cela.

Cependant, le Sort d’Inversion ne peut pas ramener les morts, peu importe sa puissance. Shoko possède le meilleur Sort d’Inversion de l’œuvre et n’a jamais échoué à sauver quelqu’un, malgré la gravité des blessures. Toutefois, cela était possible parce que ses patients étaient vivants. Même elle ne peut pas ressusciter quelqu’un.

9. Megumi va tuer Sukuna et Yuji

MAPPA

L’atout de Megumi Fushiguro, à savoir Makora, peut vaincre à peu près n’importe quel adversaire. Avant que Sukuna ne prenne le contrôle du corps de Megumi, une théorie suggérait qu’il serait celui qui tuerait Yuji et mettrait fin à la terreur de Sukuna. Il y a aussi le fait que Sukuna fasse partie des premiers à avoir pris conscience du véritable potentiel de Megumi.

Parce que Yuji a mangé le doigt de Sukuna pour le sauver, Megumi s’est senti responsable de l’implication forcée de Yuji dans le cruel monde des exorcistes. Cependant, la théorie a été réfutée lorsque Megumi est devenu la victime de Sukuna. Actuellement, Yuji fait tout ce qu’il peut pour sauver son ami des griffes du Roi des Fléaux.

10. Kenjaku voulait que Megumi ingurgite le doigt de Sukuna

crunchyroll

Kenjaku a aidé à restaurer les pouvoirs de Sukuna à travers ses doigts dans l’espoir de le faire revivre un jour. L’intérêt inhabituel de Sukuna pour Megumi a rendu évident qu’il planifiait quelque chose de maléfique. D’où la théorie selon laquelle Kenjaku voulait que Megumi devienne le réceptacle de Sukuna. Cependant, cette théorie n’est probablement pas vraie, considérant que Kenjaku a donné naissance à Yuji pour des raisons inexpliquées. Par ailleurs, il semble ne s’être jamais véritablement soucié de Megumi.

