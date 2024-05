Jujutsu Kaisen : le combat entre Gojo et Sukuna animé par un fan dans une vidéo incroyable

Alors que de nombreux fans de Jujutsu Kaisen sont impatients de voir le combat entre Gojo et Sukuna être adapté en anime, un fan n’en pouvait plus d’attendre, et c’est pourquoi il l’a fait lui-même, pour un résultat pour le moins impressionnant.

La tension est à son paroxysme dans les derniers chapitres du manga Jujutsu Kaisen, alors que tous les exorcistes les plus puissants tentent de vaincre le terrifiant Ryomen Sukuna. Les fans espèrent, à travers le combat en cours, que Satoru Gojo pourrait revenir après que Sukuna l’ait éliminé lors de leur précédente altercation.

Cela ne sera vraisemblablement pas le cas, et ce bien que Gojo soit effectivement revenu, mais pas forcément de la manière attendue par le public. Car les fans ont désormais bien compris que Gege Akutami n’est pas un grand adepte des fins heureuses, et il est peu probable que Gojo déroge à la règle ici.

Mais en attendant que MAPPA nous dévoile ce qu’ils ont prévu pour la suite de l’anime, un internaute a donné aux fans ce qu’ils attendaient depuis un moment, à savoir un aperçu du combat opposant le Roi des Fléaux et le possesseur du Sixième Œil en version animée.

La vidéo en question, mettant en scène Sukuna et Gojo lors de leur affrontement dans le chapitre 235 du manga, donne clairement envie de (re)découvrir ce combat dans son intégralité. Ils se projettent à travers des bâtiments, chacun utilisant toutes les techniques à sa disposition pour essayer de prendre l’avantage sur l’autre.

On peut ainsi voir Gojo utiliser les différentes formes de son fameux Pouvoir de l’Infini, commençant d’abord avec son Sort Inversé, Rouge, avant d’utiliser son Sort Originel, Bleu. La vidéo se termine avec la collision de ses deux sorts, formant ainsi l’Équation Imaginaire, Violet, se traduisant alors par une immense explosion d’énergie surpuissante.

“Cette vidéo mérite d’avoir 5 millions de vues, pas 530” a commenté un fan enthousiaste sur YouTube. “C’était la meilleure animation de fan de cette partie du combat jusqu’à présent, tu as assuré.”

Le sentiment est partagé par beaucoup. “C’est de loin la meilleure animation de fan de Gojo vs Sukuna que j’ai vue,” lit-on dans un autre commentaire.

Le créateur de la vidéo, Trafalgar Z, commence à se faire connaître par les fans d’animes, proposant des affrontements dantesques entre différents personnages iconiques de certaines franchises tout aussi cultes. Avant son clip sur Jujutsu Kaisen, sa dernière vidéo voyait Goku, le héros de Dragon Ball, se mesurer face à Luffy, le protagoniste de One Piece. Un duel qui fait débat depuis bien longtemps dans leurs communautés respectives.

Trafalgar Z promet une autre manche dans la bataille entre Goku et Luffy, si Gojo et Sukuna atteint un million de vues. Donc, si cela vous intéresse, vous savez ce qu’il vous reste à faire. En attendant, voici tout ce qu’il faut savoir sur le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen, ainsi que les trois fins possibles pour l’histoire de Yuta.