Ce fan de Jujutsu Kaisen partage cette comparaison entre Sukuna et Gojo

Il y a un petit détail dans le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen qui laisse entendre que Gojo et Sukuna partagent des histoires similaires et qu’il existe un parallèle plus profond entre les deux.

Satoru Gojo et Ryomen Sukuna sont deux des personnages les plus forts et les plus populaires de Jujutsu Kaisen. Étant donné que l’un est considéré comme “Le Plus Grand Exorciste de Notre Époque” et que l’autre est surnommé “Le Plus Grand Exorciste de l’Histoire”, on peut facilement dresser des parallèles entre les deux.

Dans le chapitre 237 de Jujutsu Kaisen, Sukuna n’avait pas encore retrouvé son vrai corps et combattait Kashimo après avoir tué Gojo. Lorsque Kashimo lui demanda s’il était déjà le plus fort dès sa naissance, Sukuna répondit qu’il était né en tant qu’enfant maudit et indésirable.

Un fan a alors partagé sa théorie sur X/Twitter après avoir trouvé ce petit détail sur le passé de Sukuna, faisant alors un parallèle plus profond avec Gojo. Comme l’explique l’internaute, le mot que Sukuna a utilisé pour décrire sa naissance dans le texte original fait référence à quelqu’un de maudit ou de néfaste, laissant entendre qu’il aurait pu être marginalisé par tous ceux qui l’entouraient.

La raison derrière cela aurait pu être l’apparence atypique de Sukuna, avec ses quatre bras et ses deux bouches. Une telle apparence déformée n’aurait pas été acceptée par tous, malgré le fait que l’époque en question était l’âge d’or des exorcistes. Le mauvais traitement par la société aurait pu pousser Sukuna à devenir impitoyablement fort et à piétiner les faibles.

Le fan a souligné que Gojo aurait pu avoir le même destin que Sukuna, compte tenu des similitudes entre leurs antécédents. Bien que Gojo ne soit pas né déformé, il est né en tant qu’anomalie, étant le détenteur du Sixième Œil et du Pouvoir de l’Infini. Il était tellement plus fort que tous ceux qui l’entouraient qu’il se sentait laissé de côté, ce qui est semblable à ce que Sukuna a pu ressentir.

Leurs effets sur le monde des exorcistes peuvent également être mis en parallèle. Lorsque Gojo est né, l’équilibre du monde a été bouleversé, conduisant à l’apparition de plus de fléaux et à la montée en puissance des fléaux existants. Cela n’est pas sans rappeler le moment où Yuji a avalé pour la première fois le doigt de Sukuna et que les fléaux ont commencé à devenir plus fort en conséquence.

Les similitudes entre leur passé, leurs effets sur le monde des exorcistes et leur puissance respective suggèrent que Gojo aurait pu naître avec le même but que Sukuna : devenir le fléau le plus fort de l’époque.

Cependant, l’amour que Gojo a reçu de ses pairs pendant ses années d’étudiant, en particulier de la part de Geto, a empêché Gojo de suivre un chemin bien plus sombre. C’est là que les destins de Gojo et Sukuna ont divergé.

Cette théorie sur les similitudes dans les histoires de Gojo et Sukuna n’est certainement pas exempte de défauts, mais elle a le mérite de proposer des pistes de réflexions intéressantes. L’attitude de Gojo envers les faibles était loin d’être honorable et il a même failli basculer comme Sukuna lorsqu’il était prêt à tuer toutes les personnes du culte après la mort de Riko Amanai dans l’arc du Passé de Gojo.

Cette théorie reflète le parallèle fascinant entre Gojo et Sukuna et rend leurs personnages plus intéressants. Et pour en apprendre davantage sur Jujutsu Kaisen, découvrez pourquoi les fans sont perplexes quant au rôle de ce personnage.