Jujutsu Kaisen chapitre 259 : les fans s’interrogent sur le combat entre Gojo et Sukuna suite aux spoilers

Les spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen ont révélé un détail concernant la technique de feu de Sukuna, amenant alors les fans à s’interroger sur le résultat de son combat face à Gojo.

Jujutsu Kaisen est actuellement en plein cœur de l’Arc de la Bataille de Shinjuku. Après avoir combattu tant d’adversaires, Ryomen Sukuna semble être invincible, surtout après avoir tué un autre personnage adoré des fans. Cependant, il n’y a qu’un seul personnage qui pourrait véritablement battre Sukuna, et il s’agit bien évidemment de Satoru Gojo.

Le combat entre Gojo et Sukuna a été le plus long de la série. Cependant, le Roi des Fléaux avait un avantage supplémentaire dans ce combat, à savoir la Technique des Dix Ombres de Megumi Fushiguro. Cela lui a permis d’utiliser Makora, et c’est grâce au Shikigami (ou Familier en VF) que Sukuna a surmonté l’Infini de Gojo et a finalement gagné.

Crunchyroll

Depuis, de nombreuses discussions ont eu lieu, certains se demandant si Sukuna l’aurait emporté sans Makora. Cependant, il a été mentionné que Sukuna avait d’autres atouts dans sa manche, qui n’ont pas encore été révélés. C’était possiblement une allusion à sa technique de feu dévastatrice, découverte lors du Drame de Shibuya.

Pendant le combat entre Gojo et Sukuna, beaucoup se sont demandés pourquoi Sukuna n’avait pas utilisé sa technique de feu. La technique était assez puissante pour tuer Jogo et Makora en un coup et elle aurait certainement aidé contre Gojo.

crunchyroll

Mais les spoilers du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen ont révélé que si Sukuna n’avait pas utilisé sa fameuse technique de feu contre Gojo, c’est tout simplement car il ne le pouvait pas. La technique de feu, associée au départ au terme Fuga (ou Ouverture), est désormais connue sous le nom de Kamino (ou Fourneau). Elle utilise la poussière causée par l’Autel Démoniaque en guise d’ingrédients, et le feu comme « fourneau » pour les « cuire ».

Pendant le combat entre Gojo et Sukuna, Sukuna a dû changer plusieurs fois la barrière de son territoire pour contrer la Sphère de l’Espace Infini de Gojo. Comme Gojo avait fait son territoire de la taille d’une balle, Sukuna a dû faire de même et n’a pas pu produire assez de poussière pour utiliser correctement Kamino.

Cela signifie que Sukuna n’avait finalement pas tant d’atouts que ça, du moins face à Gojo, et que tout aurait pu être bien différent s’il n’avait pas eu la Technique des Dix Ombres. S’il n’avait pas eu Makora, il n’aurait pas pu contourner l’Infini et il n’avait rien non plus qui pourrait contrer la puissance de feu de L’Équation Imaginaire, Violet.

MAPPA

Mais de l’autre côté, Gojo était quant à lui sérieusement désavantagé à cause de Makora. Il ne pouvait pas utiliser ses techniques du Pouvoir de l’Infini autant qu’il le voulait, afin d’éviter que Makora puisse s’y adapter. Son Infini a également été rendu inutile à cause du Shikigami.

Les fans de Jujutsu Kaisen sont également certains que le combat entre Gojo et Sukuna aurait été différent sans Makora. À ce sujet, un utilisateur de Reddit a écrit : « ‘Il peut gagner dans le territoire-‘ il serait mort dans la bataille sans la Technique des Dix Ombres. Gagner ? Il aurait eu de la chance de ne pas être touché par la Sphère de l’Espace Infini et être assassiné. »

Un autre utilisateur a rejoint la discussion, « Eh bien avec Fuga confirmé maintenant comme n’étant pas possible ou utile pendant le combat de Gojo. Sans Makora, Sukuna n’aurait pas trouvé de solution à l’infini. »

Un troisième fan a ajouté, « À noter également que Gojo essayait de ne pas utiliser trop les techniques Rouge et Bleu car il ne voulait pas que Makora s’y adapte. »

La discussion sur le combat entre Gojo et Sukuna pourrait ne jamais se terminer dans la communauté de Jujutsu Kaisen. Pour en apprendre davantage, découvrez quel est ce personnage qui devrait faire son grand retour dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen après une longue absence.