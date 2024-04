Jujutsu Kaisen chapitre 258 : Le retour d’une technique culte de Sukuna dans les spoilers

Les spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen ont été publiés, et confirment le retour d’une technique emblématique du roi des fléaux.

La bataille contre Sukuna dans Jujutsu Kaisen a pris un tournant stupéfiant avec l’exploit de Yuji. Le jeune homme arrive à faire face au roi des fléaux et va même jusqu’à lui faire perdre patience. Pourtant, même si son ennemi est certes affaibli par ses précédents combats, il n’en reste pas moins le personnage le plus puissant du manga… et il compte bien le prouver.

Notre héros a enchaîné les Rayons Noirs, ses véritables origines ont été révélées aux spectateurs, et il vient de “s’éveiller”. À présent que son lien avec l’antagoniste a été dévoilé par Gege Akutami, l’auteur n’hésite plus à lui faire utiliser de nouveaux sorts. À sa manipulation des hématies est donc venue s’ajouter une nouvelle capacité, très proche de celle de Sukuna – et qu’on vous explique plus en détail ici.

Mais le roi des fléaux n’a pas atteint le sommet pour rien, et les lecteurs vont bientôt assister à un nouveau coup de maître. Attention : cet article contient des spoilers du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen, pas encore sorti !

Sukuna utilise sa technique la plus iconique dans le chapitre 258 de Jujutsu Kaisen

Selon les récents spoilers de Jujutsu Kaisen, le chapitre 258 va se clore sur l’utilisation de la Flèche de Feu par Sukuna. Ce dernier va en effet prononcer le mot “Fuga“, lui permettant d’user de ses techniques de feu, comme celles qui ont contribué à tout détruire dans l’arc du Drame de Shibuya.

Le roi des fléaux sera à son apogée dans les prochaines pages du manga, avec également le retour de son Extension du Territoire. Il aurait aussi pu retrouver son Sort d’Inversion, mais le chapitre nous expliquera que les Rayons Noirs de Yuji ont trop ralenti sa récupération.

Le chapitre 257 faisait la part belle au jeune héros, mais la frustration causée par ses coups risque bien de faire sortir le grand vilain de ses gonds. Il faut également rappeler qu’Uraume affirmait dans le chapitre 252 que le roi des fléaux n’avait pas encore dévoilé toute sa force, refusant de faire preuve de sérieux dans ses affrontements contre les exorcistes.

Il est donc fort probable que Gege Akutami prépare une nouvelle surprise à ses lecteurs. Reste à espérer que Yuji puisse encore tenir debout après que Sukuna ait prononcé le fameux “Fuga” à la fin du chapitre 258 de Jujutsu Kaisen…

Mais pour le découvrir, il faudra encore prendre son mal en patience : le Weekly Shonen Jump sera en effet en pause la semaine prochaine, à l’occasion de la Golden Week – des jours fériés au Japon.