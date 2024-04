Les fans de Jujutsu Kaisen saluent MAPPA pour ce détail dans l’anime

Les fans ont remarqué un détail subtil dans l’anime Jujutsu Kaisen et c’est pourquoi ils ont voulu faire l’éloge du studio MAPPA.

Alors que les animes continuent de se démocratiser au fil du temps, Jujutsu Kaisen est très certainement l’un des titres les plus populaires de ces dernières années, en témoigne cette étape historique récemment franchie par l’adaptation animée du manga de Gege Akutami qui est entrée dans le Livre Guinness des records.

L’anime, produit par le désormais célèbre studio MAPPA, est parvenu à séduire les fans du monde entier, qui ont salué le travail du studio d’animation nippon, que ce soit pour la fluidité de l’animation, le design artistique ou encore la réalisation. Mais il y a également un autre petit détail qui a attiré l’attention de certains fans, considéré alors comme étant la cerise sur le gâteau.

En effet, les spectateurs de Jujutsu Kaisen ont remarqué que dans certaines scènes mettant en vedette différents personnages, MAPPA a inclus un peu de “foreshadowing” sur le destin de ces personnages un peu plus loin dans l’histoire. Par exemple, dans le deuxième opening de la saison 1 (le titre ‘Vivid Vice’ interprété par Who-ya Extended), il y a une photo de Mechamaru, Mai, Miwa et Momo. Sur la photo en question, Mechamaru est dans l’ombre tandis que les filles sont dans la lumière.

Le premier ending de la saison 2 de Jujutsu Kaisen (‘Akari’ de Sakiyama Soshi) présente également un passage similaire. Dans une courte séquence, on peut brièvement apercevoir Gojo, Geto et Shoko se séparer, chacun partant dans une direction différente. Tandis que Gojo et Shoko sont tous les deux dans la lumière, Geto est montré en train de marcher dans l’ombre.

Les sœurs Zenin, à savoir Maki et Mai, en sont probablement l’exemple le plus parlant. Dans différentes scènes les mettant en vedette toutes les deux, Maki est montrée dans la lumière tandis que Mai semble être plus dans l’ombre. Ce détail subtil dans l’anime Jujutsu Kaisen ajoute un symbolisme à leurs personnages.

Les fans ont ainsi observé une certaine récurrence dans tout cela. MAPPA a utilisé les visuels pour présager le destin des personnages. Ceux dans la lumière ont un avenir majoritairement positif, tandis que ceux dans l’ombre meurent et sont parfois amenés à commettre de mauvaises actions.

Les personnages dans l’ombre, à savoir Mechamaru, Mai et Geto meurent également dans l’intrigue, et parmi eux, Mechamaru et Geto empruntent un chemin sombre. Tandis que Geto devient quelqu’un qui veut se débarrasser des humains normaux, Mechamaru se révèle être un traître, bien que seulement pour protéger ses amis. Ceux dans la lumière ne sont pas tous vivants, mais ils sont tous morts sans emprunter le mauvais chemin.

Les fans pensent que ce symbolisme dans l’anime Jujutsu Kaisen est un détail très astucieux ajouté par MAPPA. “J’adore MAPPA pour cela, le symbolisme est l’une de mes manières préférées d’ajouter de la profondeur à l’histoire. Ils ont fait cela dans de précédents animes comme Banana Fish et Dororo aussi”, écrit un utilisateur sur Reddit.

“Les animateurs ont fait un travail merveilleux”, a écrit un autre internaute, tandis qu’un autre utilisateur déclarait ceci à propos du symbolisme dans le récit : “Quand il y a du symbolisme, cela ajoute aussi tellement de beauté à tout”.

Gege Akutami a toujours utilisé beaucoup de symbolisme et de foreshadowing dans son œuvre. Et maintenant, ce détail subtil et intelligent dans l’anime Jujutsu Kaisen par MAPPA incitera sûrement les fans à regarder l’anime plus attentivement à partir de maintenant. Et pour celles et ceux qui voudraient redécouvrir la saison 2, voici comment voir la version corrigée du combat entre Sukuna et Makora.

