Jujutsu Kaisen : Un animateur réputé revient sur son passage chez MAPPA

Les mauvaises conditions de travail chez MAPPA forcent des grands noms de l’industrie à s’éloigner du studio et de ses productions d’anime.

Jujutsu Kaisen a fait les gros titres en cette fin 2023. Mais si l’anime a été acclamé pour son adaptation brillante, les projecteurs se sont tournés sur lui également pour les mauvaises conditions de travail réservées aux équipes derrière sa conception. Car le studio MAPPA apparaît désormais comme le bourreau de ses employés, les menant au surmenage par des contraintes de temps et de quantité bien trop intenses pour les moyens donnés.

Bien que l’arc du Trésor Cachée / Mort prématurée se soit déroulé sans encombre, le problème a émergé lors de l’arc du Drame de Shibuya. Les animateurs de Jujutsu Kaisen ont commencé à exprimer leur mécontentement vis-à-vis du surmenage imposé par le studio, notamment avec plusieurs coupes de dernière minute.

Mais ça ne s’arrête pas là : car l’un des animateurs les plus populaires de l’industrie de l’animation a décidé lui aussi d’éviter MAPPA. La société a beau être l’un des plus gros studios du moment pour les animes, entre L’Attaque des Titans, Jujutsu Kaisen et autres grosses sorties, les conditions imposées suffisent à faire s’en éloigner les plus grands noms.

Les mauvaises conditions de travail chez MAPPA décrites par un animateur de renom

Les animateurs Dorian Coulon et Vincent Chansard ont récemment participé à un stream sur la chaîne Twitch KonohaTV_, pour parler de leurs divers projets et de One Piece : Vincent Chansard est en effet populaire pour son travail notamment dans la saga de Wano.

Il est ainsi l’un des principaux animateurs dans la révélation du Gear 5 de Luffy (épisode 1071), a participé au combat de Zoro contre King (épisode 1062), mais aussi (entre autres) travaillé sur 12 autres épisodes de la saga de Wano.

Fort de son expérience, l’animateur a rejoint l’équipe de Jujutsu Kaisen pour l’épisode 17 de la saison 2. Toutefois, après la diffusion de l’épisode, il avait déclaré ne plus vouloir travailler pour MAPPA.

Lors du stream de KonohaTV_ sur Twitch, les raisons de ce refus lui sont demandées. Vincent Chansard explique alors ne pas vouloir soutenir une entreprise ne se souciant pas des conditions de travail de ses employés. Il précise avoir accepté de réessayer avec le studio à la demande d’un autre animateur en qui il a confiance et avec qui il aime travailler : Hakuyu Go. Mais finalement, aucun des deux créateurs ne souhaite retourner travailler pour MAPPA.

L’interview sera bientôt disponible en français sous-titrée anglais, sur la chaîne Youtube KonohaTV. En attendant, Vincent Chansard va de nouveau travailler dans l’animation japonaise, pour un autre anime encore plus célèbre : One Piece, et sa saga finale.

