Netflix annonce ce crossover d’animes très populaires, les fans sont choqués

Netflix a annoncé un crossover sensationnel, avec deux animes populaires sur le thème du combat prêts à s’affronter.

Lors de l’AnimeJapan 2024, Netflix a annoncé que les protagonistes des animes Baki Hanma et Kengan Ashura allaient se mesurer pour déterminer lequel est véritablement le meilleur. Tous deux centrés sur le combat au corps-à-corps, ils forment une paire idéale pour un mélange épique.

Baki Hanma suit le combattant éponyme dans un voyage allant des combats à mains nues souterrains jusqu’aux championnats d’arts martiaux. Kengan Ashura est quant à lui un peu plus sombre, se concentrant sur des combats clandestins supervisés par de riches hommes d’affaires et où l’on assiste à l’ascension d’un jeune combattant qui gravit les échelons.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Baki Hanma vs Kengan Ashura : le crossover que tous les fans espéraient

Ce sont deux des meilleurs animes si vous voulez voir des combats aussi épiques que sanglants, et Netflix les met tous les deux dans l’arène pour voir qui émergera comme étant le véritable champion. Baki Hanma vs Kengan Ashura sera un film d’animation, et les fans ne peuvent pas croire que cela se produit enfin.

L’annonce de ce crossover a clairement suscité de vives réactions de la part des fans sur les réseaux sociaux, qui ont hâte de voir Baki, le fils du terrifiant Yujiro Hanma également surnommé “le lycéen le plus fort du monde”, se mesurer face au redoutable style Niko de Tokita Ohma, aussi connu sous le nom de “Ashura”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je n’arrive pas à croire que cela arrive”

“Oh mon Dieu, je ne peux pas y croire, tellement hypé ! Biscuit contre Julius, le choc des titans musclés”

“C’est probablement l’un des meilleurs crossovers depuis la poignée de main entre Cyclope et Ryu”

Voir Baki Hanma et Kengan Ashura réunis sur nos écrans peut donc sembler surréaliste. Un tel projet montre l’investissement et l’ambition de Netflix dans le domaine de l’anime, avec la société démontrant que si l’intérêt est présent, tout peut arriver.

Nous découvrirons qui règnera en maître le 6 juin. En attendant, consultez nos précédents articles sur la saison 4 de Demon Slayer et sur la saison 7 de My Hero Academia qui arrivent bientôt.

L’article continue après la publicité