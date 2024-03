Les fans de Solo Leveling préfèrent le manhwa pour cette raison

Bien que l’anime Solo Leveling soit très certainement l’un des titres les plus populaires de ce début d’année 2024, certains fans semblent préférer le manhwa d’origine à son adaptation animée après avoir fait cette comparaison entre les deux formats.

Figurant dans la liste des animes les plus attendus de 2024, Solo Leveling a clairement su répondre aux attentes du public, devenant rapidement l’un des titres les plus plébiscités par les fans du genre. L’anime, adapté du manhwa de Chugong, a fait ses débuts le 7 janvier, étant alors produit par le studio A-1 Pictures, connu entre autres pour Blue Exorcist, Sword Art Online, Seven Deadly Sins et plus récemment Mashle.

Un anime qui a su séduire les amateurs de fantasy et qui s’est imposé comme un incontournable de cette saison hivernale, à tel point qu’il a même battu ce record important. Mais bien que l’adaptation animée de Solo Leveling fasse d’ores et déjà partie des titres les plus en vogue de ce début d’année, certains semblent préférer le manhwa d’origine, mettant alors en avant les différences au niveau du style artistique que l’on peut retrouver entre les deux formats.

Les fans de Solo Leveling préfèrent les dessins du manhwa

Les fans de mangas et d’animes ne le savent que trop bien, mais les dessins et le style choisis par les artistes jouent un rôle majeur dans ces œuvres. Cela permet non seulement d’apporter une touche unique qui leur permettra de se différencier des autres, mais c’est également un bon moyen de savoir quel sera le ton du récit.

crunchyroll

Et si dans l’ensemble, l’anime Solo Leveling fait honneur au matériel d’origine, il y a forcément quelques différences, inhérentes au principe même d’adaptation. Et parmi les changements rapportés par les fans, on retrouve notamment les yeux de Sung Jin-woo, le protagoniste de l’histoire. En effet, un internaute sur Reddit va expliquer qu’il préfère le manhwa principalement à cause du niveau de saturation, déclarant alors ceci : “Je préfère le manhwa uniquement à cause de la saturation, j’aime la noirceur des teintes”.

Un avis que semble être partagé par beaucoup, bien que la majorité s’accorde à dire que l’adaptation animée de Solo Leveling reste plus que convenable. Car bien que les fans de la première heure espèrent forcément avoir droit à une adaptation étant la plus fidèle possible au style de Dubu (Redice Studio), il convient de rappeler que chaque adaptation apporte forcément son lot de changements, tant au niveau du visuel que du côté de l’intrigue.

