One Piece : pourquoi n’y a-t-il pas de chapitre 1112 cette semaine ?

Alors que les fans de One Piece ont pu en apprendre un peu plus sur les pouvoirs du Gorosei avec le dernier chapitre, ils vont devoir prendre leur mal en patience avant de pouvoir découvrir la suite du manga d’Eiichiro Oda. Mais pourquoi le chapitre 1112 a-t-il été retardé ?

Le manga One Piece continue de surprendre les fans avec des rebondissements choquants à chaque chapitre. Il semble que l’Arc Egghead touche à sa fin alors que l’Équipage du Chapeau de Paille est plus que prêt à s’échapper de l’île. Leur prochaine destination devrait être Erbaf, Dorry et Brogy étant venus les emmener au Royaume des Géants.

Quant au Gorosei, ils ont tous des formes démoniaques et des capacités incroyables. Ils peuvent non seulement régénérer leurs membres presque instantanément, mais ils ne subissent également aucun dégâts et ce, malgré les attaques de Luffy. C’est pourquoi ce dernier estime qu’ils sont immortels, bien que Dorry et Brogy aient des doutes à ce sujet.

Et du côté de Vegapunk, il reste encore six minutes avant la diffusion de son fameux message. Le génie scientifique prétend révéler la vérité du monde. Cependant, le chapitre 1112 de One Piece ne sortira pas cette semaine.

Pourquoi le chapitre 1112 de One Piece est en retard

Le chapitre 1112 de One Piece sera publié le 21 avril au lieu du 31 mars. Il n’y a pas de pause de la part du Weekly Shonen Jump, car l’interruption est due au programme d’Eiichiro Oda. Avant la sortie du chapitre 1111, Oda a décidé de prendre une longue pause. Après trois semaines d’interruption, One Piece fera à nouveau une pause après le chapitre 1113 en raison de la Golden Week (terme désignant une série de jours fériés au Japon).

C’est dans une note que le mangaka s’était expliqué à ce sujet, déclarant : “Je prends une pause !! Et c’est un total de trois semaines. Je sais que les gens vont s’inquiéter excessivement à cause des derniers événements avec Toriyama-sensei, mais c’est à propos de mon corps. Pensez-y comme une sorte de maintenance. Je profite également de cette pause pour réfléchir à ce qu’est réellement le One Piece. Après tout, je suis un gars vraiment occupé !”

La mort d’Akira Toriyama plus tôt ce mois-ci a profondément attristé Oda. Ils ont tous deux admiré les œuvres de l’autre pendant des décennies. Les mangakas sont souvent en mauvaise santé en raison de leur emploi du temps incroyablement chargé. C’est pourquoi, peu après la mort de Toriyama, Oda a décidé de prendre une longue pause avant de reprendre le manga. Par ailleurs, le tournage de la saison 2 de la série live-action One Piece de Netflix occupera également le mangaka pour le reste de l’année.

Vous pouvez lire le manga sur MANGA Plus ou sur l’application Shonen Jump+. Ces plateformes de la Shueisha offrent un accès gratuit aux derniers chapitres. Et pour plus d’informations sur les Chapeaux de Paille, découvrez quelle est cette théorie très populaire sur Joy Boy qui a été relancée par le chapitre 1111.

