Les fans de Tokyo Ghoul veulent un remake pour les 10 ans de l’anime

Alors que l’anime Tokyo Ghoul va fêter ses 10 ans cette année, un nouveau projet a récemment été annoncé. Cela a donc suscité de vives réactions de la part des fans qui n’ont pu s’empêcher de spéculer sur le projet, certains espérant alors que l’adaptation animée puisse avoir droit à un remake.

Prépublié dans le magazine Weekly Young Jump de la Shūeisha entre 2011 et 2014, le manga Tokyo Ghoul de Sui Ishida fait très certainement partie des œuvres qui ont le plus marqué les fans dans les années 2010, devenant ainsi un véritable phénomène aux quatre coins du monde.

Et si le seinen est rapidement devenu l’un des titres les plus populaires auprès du public, c’est en partie grâce à son adaptation animée produite par le studio Pierrot, et notamment grâce à la saison 1 sortie en 2014. L’anime s’est terminé en 2018 après quatre saisons. Toutefois, les dernières saisons avaient été fortement critiquées, beaucoup pointant du doigt un manque de fidélité par rapport au manga d’origine.

Et alors que l’anime célèbre son 10e anniversaire cette année, les fans de Ken Kaneki ont découvert qu’un nouveau projet avait été annoncé, relançant ainsi l’espoir que Tokyo Ghoul puisse enfin avoir droit à une adaptation animée qui fasse honneur à l’œuvre d’Ishida.

Un remake de l’anime Tokyo Ghoul en préparation pour l’anniversaire des 10 ans ?

Suite à l’annonce du projet pour le 10e anniversaire de l’anime Tokyo Ghoul, les fans espèrent qu’il s’agit d’un remake. La révélation du projet a mené à beaucoup de spéculations, bien que rien n’ait encore été confirmé.

Ce qui a d’abord mis la puce à l’oreille des fans à propos du projet, c’est l’apparition d’un site web. Beaucoup de fans militent donc sur les réseaux pour un remake de l’anime. Ils espèrent que ce dernier proposera une adaptation plus fidèle au manga qui suivra bien le déroulement de l’histoire. Cependant, aucune indication concernant un remake de Tokyo Ghoul n’a pour le moment été donnée.

“Tokyo Ghoul a toujours eu besoin d’un remake après l’échec colossal de son adaptation animée. Si c’est vraiment un remake à 100%… Je serais plus que sans voix”

Un premier visuel du projet à venir a récemment été révélé en même temps qu’un teaser. Le studio a également annoncé que tous les épisodes de Tokyo Ghoul seront diffusés gratuitement sur la chaîne YouTube officielle de Studio Pierrot à partir du 5 avril. Cependant, il n’y a toujours pas de nouvelles concernant le remake de l’anime.

L’idée que l’anime Tokyo Ghoul puisse avoir droit à un remake suffit en tout cas à susciter l’engouement des fans sur les réseaux, en témoignent les commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur X (anciennement Twitter) :

“Un remake est nécessaire car tout ce qui est après la 1ère saison doit être jeté.”

“Pas moyen que l’anime ait un remake. Si c’est vrai, ce serait le sommet. L’anime original a été tellement précipité, j’espère vraiment à 100% un remake, mais mec, c’est fou. Espérons”

En attendant, vous pouvez également découvrir quels sont les prochains animes à venir en consultant notre liste des animes du mois à ne pas manquer.