Demon Slayer Saison 4 : faut-il avoir vu En route vers l’entraînement des piliers avant la nouvelle saison ?

La très attendue saison 4 de Demon Slayer est sur le point de faire son apparition, mais devriez-vous d’abord regarder le film d’animation En route vers l’entraînement des piliers avant de voir la suite de l’anime ?

La saison 4 de Demon Slayer est sans aucun doute l’un des animes les plus attendus du printemps 2024, voire même de l’année. La nouvelle saison verra donc le retour de Tanjiro Kamado et de ses compagnons alors qu’ils s’apprêtent à suivre un entraînement rigoureux pour développer leurs compétences. Les combats contre les Lunes Supérieures dans la saison 3 ont prouvé que les Pourfendeurs de démons ont besoin des mystérieuses Marques des Pourfendeurs de démons s’ils veulent venir à bout de Muzan Kibutsuji et ses sbires.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, obtenir ces marques semble être particulièrement difficile, et seuls quelques rares élus y sont parvenus jusqu’à présent. Le nouvel arc ne compte que neuf chapitres dans le manga, ce qui n’est pas suffisant pour créer une saison entière. Par conséquent, l’anime pourrait inclure quelques scènes tirées du light novel pour compenser le manque de matière.

L’arc de l’Entraînement des Piliers est la dernière partie de l’histoire avant que l’arc final ne commence. En février et mars de cette année, la franchise a sorti le film d’animation Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : En route vers l’entraînement des piliers dans plus de 140 pays. Mais est-il nécessaire d’avoir vu ce long-métrage pour se lancer dans la saison 4 ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Faut-il regarder Demon Slayer : En route vers l’entraînement des piliers avant la saison 4 ?

Non, il n’est pas nécessaire de regarder Demon Slayer : En route vers l’entraînement des piliers avant la saison 4.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Il s’agissait d’un film promotionnel compilant la fin de la saison 3 ainsi que le premier épisode de la saison 4. Le film a également introduit le nouveau générique d’ouverture (ou opening). L’épisode 1 de la saison 4 adapte les chapitres 128 et 129 du manga, ainsi que la première moitié du 130 et la seconde moitié du 131 de l’arc de l’Entraînement des Piliers.

Il comprend également des scènes qui ne sont pas dans le manga. Bien que ce soit une expérience différente de regarder l’anime sur grand écran, il n’est donc pas nécessaire de voir le film avant de reprendre la suite de l’anime. Ainsi, même si vous n’avez pas vu le film, vous ne manquerez rien.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Peut-on regarder en streaming le film Demon Slayer : En route vers l’entraînement des piliers ?

Non, Demon Slayer : En route vers l’entraînement des piliers n’est disponible sur aucune plateforme de streaming.

Le film a eu une grande première mondiale cette année. Il est sorti dans les cinémas japonais le 2 février 2024, puis il a eu droit à une avant-première en France le 24 février 2024. Le film a été diffusé dans plus de 140 pays du 2 février au 7 mars, incluant l’Inde, le Royaume-Uni, Hong Kong, les États-Unis, la France, et plus encore.

Pour plus d’informations sur Demon Slayer, consultez notre liste des choses à savoir avant de regarder la saison 4. Nous avons également un guide sur l’ordre dans lequel regarder Demon Slayer.

L’article continue après la publicité