Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen confirme le retour de cet ancien personnage

Le chapitre 254 du manga Jujutsu Kaisen confirme le retour de ce personnage découvert dans le film d’animation Jujutsu Kaisen 0 tandis qu’il rejoint la bataille contre le fameux “Roi des Fléaux”.

Le manga Jujutsu Kaisen revient après une courte pause avec le chapitre 254, disponible depuis le 24 mars sur MANGA Plus. Les derniers évènements nous avaient permis d’assister à un incroyable combat opposant Atsuya Kusakabe et Ryomen Sukuna. Mais presque tous les personnages qui se sont mesurés au Roi des Fléaux ont été terrassés.

La série avait déjà teasé le combat de Kusakabe dans le chapitre 253. Gege Akutami, le créateur de Jujutsu Kaisen, était même allé jusqu’à le mettre en avant en utilisant Satoru Gojo, Nanami et Mei Mei dans un bref flashback où ils révélaient que Kusakabe était certainement le meilleur exorciste de classe 1.

Cependant, le dernier chapitre en date ne met pas seulement en scène un combat impressionnant, mais il ramène également un personnage inattendu dont le retour était teasé depuis quelques jours.

Attention : cet article contient des spoilers sur le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen !

La première apparition de Miguel dans l’intrigue principale grâce au chapitre 254

La défaite de Kusakabe n’est pas si surprenante, surtout quand on sait qu’il affrontait “le plus grand exorciste de l’histoire”. Après sa défaite, Ui Ui se précipite sur le champ de bataille pour le sauver. La bataille contre Sukuna a fait plusieurs victimes, et c’est le travail de Ui Ui que de transporter les morts et les blessés chez Shoko. Grâce à son sort inné, à savoir la Téléportation, il est le seul qualifié pour le faire.

Bien que Sukuna ait déjà vu le jeune garçon agir ainsi auparavant, il est extrêmement agacé par cette intervention. C’est pourquoi le Roi des Fléaux attend l’arrivée de Ui Ui, ce dernier n’ayant pas de capacités offensives. Lorsque Sukuna surgit derrière lui pour le tuer, le petit frère de Mei Mei est impuissant et semble donc totalement à sa merci, d’autant qu’il n’y a aucun autre exorciste dans les parages qui pourraient lui porter secours.

Cependant, Miguel arrive juste à temps et sauve le jeune exorciste tout en se moquant de Sukuna, qui ne le reconnaît pas. Miguel dit que le Roi des Fléaux doit vivre dans une grotte puisqu’il ne peut même pas l’identifier. Il ajoute ensuite que ces “insulaires” doivent affûter leurs sens.

Miguel est apparu dans le film préquel Jujutsu Kaisen 0, faisant alors partie de l’équipe de Suguru Geto pendant la Parade des Fléaux. Il s’est battu contre Gojo et a perdu contre lui malgré sa grande puissance. Après l’incident, Gojo va envoyer Yuta Okkotsu en Afrique aux côtés de Miguel, afin que ce dernier puisse prendre en charge la formation du jeune exorciste de classe S. Le chapitre 254 de Jujutsu Kaisen marque la première apparition de Miguel dans l’histoire principale, bien qu’il ait déjà été mentionné dans certains chapitres.

