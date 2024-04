Jujutsu Kaisen Saison 2 : les fans ébahis par les Rayons Noirs de la version Blu-Ray

La version Blu-ray de la saison 2 de Jujutsu Kaisen a rendu l’anime encore plus visuellement impressionnant qu’il ne l’était déjà, et les Rayons Noirs en sont sûrement le plus bel exemple.

Jujutsu Kaisen est actuellement l’un des animes les plus plébiscités au monde et sa popularité ne cesse de croître au fil des ans. Après le grand succès de la saison 2 de Jujutsu Kaisen, le studio MAPPA qui s’occupe de l’adaptation du manga de Gege Akutami a proposé des versions Blu-ray des épisodes avec quelques petits changements et une meilleure animation dans certaines scènes.

Alors que le point fort de la version Blu-ray de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est le combat entre Sukuna et Makora, les Rayons Noirs attirent également beaucoup l’attention des fans. Dans la version originale, les scènes où les personnages utilisent le Rayon Noir sont particulièrement belles avec des schémas de couleurs atténuées et contrastées.

Cependant, les Rayons Noirs dans la version Blu-ray montrent exactement à quel point le mouvement peut être stupéfiant. Lors du combat opposant Yuji et Todo face à Mahito, tous trois réalisent des Rayons Noirs remarquables. Le Blu-ray révèle la véritable beauté de l’art et de l’animation avec toute la palette de couleurs qui était prévue à l’origine.

Les fans sont enchantés par les scènes de Rayon Noir que l’on peut voir dans la version Blu-ray, beaucoup exprimant alors leur admiration sur les réseaux sociaux. “Cela semble aussi lisse que du beurre, intact c’est tout simplement magnifique”, commente un utilisateur à propos du Rayon Noir sur Reddit.

“Purement épique”, dit un autre fan.

Un autre spectateur s’est plaint des scènes atténuées dans la version originale, saluant alors la version Blu-ray, “L’effet fantôme a vraiment sali les scènes de combat. Je pouvais à peine comprendre ce qui se passait avec tout cet assombrissement à l’époque, mais ces animations Blu-ray sont absolument au top.”

Les sept premiers volumes du Blu-ray de la saison 2 de Jujutsu Kaisen sont sortis au Japon, le volume 8 étant prévu pour le 22 mai 2024. Cependant, il n’y a eu aucune nouvelle concernant la sortie des Blu-rays à l’international. Les fans du monde entier attendent avec impatience l’annonce des dates officielles de sortie mondiale, surtout après que Jujutsu Kaisen ait établi un record mondial historique.

Du côté du manga, Jujutsu Kaisen est actuellement à son apogée. Les derniers chapitres ont révélé de nombreux rebondissements choquants. Pour en savoir plus à leur sujet, vous pouvez consulter notre article sur le lien entre Yuji et Sukuna et notre explication du nouveau sort de Yuji, ainsi que les personnages les plus forts que Sukuna a vaincus.

