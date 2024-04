La suite de l’anime Baki enfin annoncée

L’anime Baki Hanma, qui est certainement l’un des shonens les plus populaires sur Netflix, va enfin avoir droit à une suite, adaptant la prochaine série de mangas qui met en scène l’arrivée d’une figure emblématique de l’histoire du Japon.

Depuis que Netflix a relancé la franchise en 2018, Baki est devenu l’un des animes les plus populaires sur la plateforme de streaming. Si l’anime a su séduire le public, c’est grâce à des combats aussi impressionnants qu’improbables, le tout porté par une intrigue prenante, mais aussi et surtout par des personnages tous plus charismatiques les uns que les autres.

On y suit le parcours du jeune Baki Hanma, considéré comme “le lycéen le plus fort du monde”, et qui a pour ambition de se mesurer à son père, Yujiro Hanma, surnommé “l’Ogre”. Pour cela, il va se confronter aux meilleurs combattants de la planète, donnant ainsi lieu à des affrontements hors du commun défiant l’imagination.

Basé sur les séries de mangas éponymes de Keisuke Itagaki, le dernier anime en date que les fans ont pu découvrir n’est autre que Baki Hanma : Son of Ogre, dont la saison 2 est sortie l’été dernier sur Netflix. Un anime qui va enfin avoir droit à une suite, puisque c’est Baki-Dou qui va maintenant avoir son adaptation animée.

Il s’agit là de la quatrième série de mangas de la franchise, sortie entre 2014 et 2018 dans le Weekly Shōnen Champion. L’intrigue de Baki-Dou fait suite aux évènements survenus dans Baki Hanma, alors que le jeune protagoniste s’était enfin mesuré à son père. Une confrontation finale qui a laissé tout le monde sur sa faim, et c’est pourquoi certains vont faire leur possible pour trouver un moyen de surpasser cela, faisant alors revenir un illustre personnage du passé, à savoir le célèbre Miyamoto Musashi.

L’annonce de l’anime Baki-Dou nous vient du Japon, et nous n’avons pour l’instant aucun détail sur une potentielle sortie à l’international. Étant donné que c’est Netflix qui détient actuellement les droits de la franchise dans de nombreux pays du monde, on peut alors s’attendre à ce que Baki-Dou débarque dans le catalogue du géant du streaming, bien que rien ne soit certain pour le moment.

Il convient de noter que Netflix vient également d’annoncer un crossover Baki Hanma Vs Kengan Ashura, signifiant que la plateforme a elle aussi des plans concernant le futur de la franchise.