Top 15 des meilleurs animes de romance à venir

Souvent sous-estimés, les animes romantiques peuvent pourtant réserver de très belles surprises lorsqu’on leur laisse une chance. C’est notamment le cas de ces prochaines nouveautés à venir à ne pas manquer, et qui devrait très certainement plaire aux fans de romance.

Si dans la majorité des shonens, la romance n’occupe qu’une place secondaire, il existe une myriade d’animes divers et variés où elle a un rôle majeur dans le récit. On peut ainsi y retrouver toutes sortes de relations, qu’elles soient romantiques ou platoniques, mais également familiales ou encore unilatérales.

Et si certaines de ces romances peuvent effectivement se traduire par des histoires d’amour aussi mièvres que mielleuses, d’autres peuvent au contraire adopter une approche bien différente, avec un ton pouvant être à la fois léger et comique, mais également plus sombre. En bref, il en existe pour tous les goûts, et c’est pourquoi vous trouverez forcément un anime s’inscrivant dans ce registre qui saura vous satisfaire.

Et alors que la saison hivernale touche à sa fin, les prochains mois vont introduire une myriade de titres tous plus incroyables les uns que les autres. Voici donc une sélection des 15 meilleurs animes de romance à venir.

1. Spice and Wolf: merchant meets the wise wolf

Date de sortie : 1er avril 2024

L’anime Spice and Wolf va être relancé ce printemps. L’histoire suit Kraft Lawrence, un marchand itinérant qui trouve Holo endormie dans son chariot. En tant que divinité lupine, elle négocie avec le marchand pour l’accompagner dans ses voyages en échange du partage de sa sagesse et de l’augmentation de ses profits. Ainsi, la vie de Lawrence est bouleversée après avoir emmené un loup ancien.

2. A Condition Called Love

Date de sortie : 4 avril 2024

Dans A Condition Called Love, on découvre l’histoire d’Hotaru Hinase, une jeune lycéenne qui a peu de chance en amour. Mais son quotidien va basculer après avoir tendu son parapluie à Hananoi, un camarade de son établissement qui venait de rompre. Touché par ce geste, Hananoi va apparaître dans sa classe le lendemain, l’invitant à être sa petite amie. Déstabilisée par cette demande soudaine, Hotaru va découvrir ce qu’est l’amour aux côtés de cette personne très attentionnée.

3. Unnamed Memory

Date de sortie : 9 avril 2024

Basée sur un light novel, ce prochain isekai suit Oscar, le prince héritier du royaume de Farsas, qui va escalader une tour mortelle afin d’obtenir le pouvoir de sa maîtresse, la Sorcière de la Lune d’Azur nommée Tinasha. Oscar la prend pour épouse, espérant qu’elle mettra fin à sa malédiction. Mais au fil du temps, le passé sombre et les secrets de Tinasha commencent à refaire surface.

4. Grandpa and Grandma Turn Young Again

Date de sortie : 7 avril 2024

L’anime Grandpa and Grandma Turn Young Again suit un couple aimant qui a vécu heureux pendant plusieurs décennies. Et voilà qu’un beau jour, ils se réveillent soudainement pour découvrir qu’ils sont de nouveau jeunes. Cependant, malgré leur apparence juvénile, le lien entre eux reste inchangé. Ils continuent leur vie quotidienne en passant du temps avec leur famille et en défiant les attentes de la jeune génération.

5. Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

Date de sortie : juillet 2024

Dans Alya sometimes hides her feelings in Russian (également connu sous le nom de Roshidere), on suit Alisa Mikhailovna Kujou, une lycéenne mi-russe, mi-japonaise. Bien que sa beauté soit admirée de tous, sa personnalité distante rend les gens méfiants à son égard. Masachika Kuze, qui est assis à côté d’elle en classe, est le seul à avoir attiré son attention. Alisa se comporte souvent de manière rude avec lui car elle n’arrive pas à être honnête. Cependant, elle exprime ses sentiments en russe, sans savoir que Masachika peut en réalité la comprendre, mais fait semblant du contraire juste pour se divertir.

6. ATRI -My Dear Moments-

Date de sortie : été 2024

L’histoire se déroule dans un futur proche où une grande partie de la civilisation humaine a sombré sous l’eau. Ikaruga Natsuki, un garçon qui a perdu sa mère et sa jambe dans un accident, retourne dans son ancienne maison familiale pour la trouver à moitié engloutie par la mer. Il tombe sur Atri, un robot qui ressemble à une jeune femme, gisant endormie dans un cercueil au fond de la mer. En signe de gratitude, Atri déclare qu’elle l’aidera jusqu’à ce qu’elle accomplisse le dernier ordre de son maître.

7. Senpai Is an Otokonoko

Date de sortie : juillet 2024

Avec l’anime Senpai is an Otokonoko, on retrouve la jeune Saki Aoi, une lycéenne qui va avouer ses sentiments à Makoto Hanaoka, une autre élève de l’établissement un peu plus âgée. Prise au dépourvu par cette déclaration, Makoto va alors refuser en lui dévoilant son secret. Cependant, Saki ne semble pas être dérangée par cette soudaine révélation, et continue d’avoir des sentiments pour Makoto. Elle va alors se rapprocher de Ryûji Taiga, l’ami d’enfance de Makoto, marquant ainsi les prémices d’un triangle amoureux.

8. Twilight Out of Focus

Date de sortie : juillet 2024

Crunchyroll

Twilight Out of Focus est un anime de type Boys’ Love (ou yaoi en japonais) à venir qui suit les colocataires Mao Tsuchiya et Hisashi Ootomo. Ils font trois promesses devant une caméra : Mao ne doit dire à personne que Hisashi est gay ; Hisashi ne doit jamais tomber amoureux de Mao ; et les deux ne doivent jamais perturber le “temps personnel” de l’autre. Cependant, les choses commencent à changer lorsque le club de cinéma souhaite choisir Hisashi pour le rôle principal dans un film Boys’ Love.

9. Blue Box

Date de sortie : octobre 2024

Blue Box est un anime romantique sur la thématique du sport où l’on retrouve Taiki Inomata, qui rejoint l’équipe de badminton et essaie d’assister aux entraînements libres le plus tôt possible. Cependant, peu importe à quelle heure il arrive au gymnase, il trouve toujours son “crush”, à savoir Chinatsu Kano, qui fait partie de l’équipe de basketball. Alors que Chinatsu est une étoile montante du basketball, Taiki n’est qu’un joueur de badminton décent sans aucune popularité. Cependant, les choses commencent à changer lorsque Chinatsu commence à vivre dans la maison de Taiki.

10. True Beauty

Date de sortie : courant 2024

Basé sur le manhwa du même nom, True Beauty suit le quotidien de Lim Jugyeong, une élève lambda qui apprend à se maquiller et est soudainement transformée en une véritable beauté. Elle vit désormais une vie confortable avec les gens qui adorent son apparence. Cependant, elle doit conserver le secret sur son vrai visage. C’est pourquoi Lim Jugyeong va paniquer lorsque Lee Suho, un garçon populaire, voit sa véritable apparence. Elle va faire tout ce qu’elle peut pour cacher qui elle est, tout en se demandant si la vraie beauté dépend vraiment de l’apparence extérieure.

11. Honey Lemon Soda

Date de sortie : janvier 2025

Crunchyroll

Ce prochain anime romantique suit Uka Ishimori, 15 ans, dont le collège a été la phase la plus difficile de sa vie en raison du harcèlement constant. Et alors qu’elle s’apprête à entrer au lycée, sa rencontre avec Kai Miura, un jeune garçon qui se distingue par ses cheveux couleur jaune citron, va lui donner envie de changer. Kai, qui va devenir son voisin de classe, va lentement aider Uka à sortir de sa coquille, à tel point que les sentiments de cette dernière envers son camarade deviennent de plus en plus fort.

12. The Angel Next Door Spoils Me Rotten (saison 2)

Date de sortie : à confirmer

L’anime The Angel Next Door Spoils Me Rotten (ou Chouchouté par l’ange d’à côté en VF), adapté du light novel éponyme, a débuté en janvier 2023. L’histoire suit Mahiru Shiina, une beauté divine qui excelle tant dans les études que dans le sport, lui valant ainsi d’être surnommée “l’ange”. Bien qu’elle n’ait jamais parlé avec lui auparavant, elle prend soin de son voisin Amane Fujimiya lorsqu’il attrape un rhume, afin de le remercier de lui avoir prêté son parapluie. C’est ainsi que les deux personnages vont commencer à passer plus de temps ensemble et à se rapprocher progressivement.

13. My Happy Marriage (saison 2)

Date de sortie : à confirmer

My Happy Marriage suit Miyo Saimori, une jeune femme qui, bien qu’issue d’une lignée noble, est traitée comme une domestique par sa propre famille. Lorsqu’elle est forcée de se marier avec Kiyoka Kudo, un militaire reconnu comme étant impitoyable, Miyo est terrifiée. Cependant, ce qui l’attend dans sa nouvelle demeure conjugale n’est pas un mariage douloureux mais une vie pleine de bonheur.

14. Call of the Night (saison 2)

Date de sortie : à confirmer

L’anime Call of the Night suit Ko Yamori, un jeune garçon qui ne trouve plus de sens à sa vie quotidienne et qui souffre d’insomnie. Errant dans les rues la nuit à la recherche de quelque chose pour combler son vide, il rencontre une mystérieuse vampire nommée Nazuna. Fasciné par sa manière de vivre libre et insouciante, Ko décide qu’il veut devenir un vampire lui-même. Mais pour cela, il doit d’abord tomber amoureux de Nazuna. Au fil de leurs nuits passées ensemble, Ko commence à découvrir les joies, les peines et les mystères de la nuit.

15. Sawako (saison 3)

Date de sortie : à confirmer

Netflix

L’anime Sawako (ou Kimi ni Todoke en VO) revient avec une saison 3 après plus d’une décennie. L’histoire suit Kuronuma Sawako, qui est crainte dans son école à cause de son apparence. Elle finit par gagner le surnom de “Sadako”, en référence au personnage du film d’horreur japonais Ring (1998). Étant introvertie, Sawako commence lentement à sortir de sa coquille avec l’aide de Kazehaya Shota et de ses nouveaux amis.

Et pour découvrir quelles sont les autres potentielles nouveautés à venir, découvrez notre précédent article sur le top 10 des mangas que les fans veulent absolument voir adaptés en anime.

