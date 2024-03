Top 10 des mangas à adapter en anime au plus vite selon les fans

AnimeJapan a récemment dévoilé les résultats de la 7e édition du classement des « Mangas que nous voulons voir adaptés en anime ». Plus de 100 000 fans ont voté dans ce sondage et ont choisi les 10 mangas qu’ils souhaitaient voir être adaptés en animes.

Alors que les animes semblent être de plus en plus populaires au fil des ans, on peut voir qu’ils font désormais partie intégrante de la culture populaire contemporaine. Cela se remarque avec l’immense succès rencontré par certaines œuvres, comme par exemple Jujutsu Kaisen, mais aussi Demon Slayer, sans oublier bien évidemment One Piece.

Des animes qui sont bien souvent des adaptations de mangas, bien que d’autres styles de bandes-dessinées commencent eux aussi à se faire une place de choix dans le cœur des fans. C’est notamment le cas des bandes-dessinées coréennes, plus communément appelées manhwa, qui sont de plus en plus plébiscités par le public, en témoigne le démarrage impressionnant récemment réalisé par l’adaptation animée de Solo Leveling.

Et pour savoir quelles seront les prochaines nouveautés qui vont défrayer la chronique dans le futur, il a été demandé aux fans de choisir quels sont les mangas qu’ils voudraient absolument voir être adaptés en anime.

Ces 10 mangas que les fans veulent voir adaptés en anime

Le vote s’est déroulé du 1er février au 4 mars, les fans choisissant quel manga ils voulaient voir adapter en anime parmi les 50 nominations des titres les plus populaires. Les auteurs des 10 premiers gagnants ont tous exprimé leur surprise et leur enthousiasme face à l’engouement des fans pour leurs œuvres.

“‘Manga que nous voulons voir en anime’ par AnimeJapan 2024 | Résultats du top 10. Kagurabachi, Kindergarten WARS et Psyren sont tous présents dans le top 10.”

Le titre en tête de liste des mangas que les fans veulent absolument voir adaptés en anime est Shinanonchi no Ikuru de Hami Nakasora. Publié par Kadokawa, ce manga mêlant nostalgie et tranche de vie tourne autour de deux frères et sœurs, Shinano et Ikuru, et de leur vie quotidienne à la fin de l’ère Showa et au début de l’ère Heisei.

Les deuxième et troisième places sont respectivement occupées par Shogakusei Emamoto Emumi no Katte Kimama Life d’Emuji et RAB (Real Akiba Boys) no Nichijo Egaitemita de Maron. I Think I Turned My Childhood Friend Into a Girl, le populaire manga d’Azusa Banjo, arrive quant à lui aux portes du podium en remportant la quatrième place.

Le manga de romance fantastique de Naru Kariya, Ugly Duckling of the Entertainment District, a reçu de nombreux votes et s’est retrouvé en cinquième position, suivi par le drame psychologique Kitanai Kimi ga Ichiban Kawaii de Manio Hanasaki.

Le détenteur de la septième place est un choix attendu. L’une des nouveautés du Weekly Shonen Jump, Kagurabachi de Takeru Hokazono, a pris d’assaut le monde du manga dès sa sortie. Il figure constamment sur la liste des mangas les plus consultés sur la plateforme MANGA Plus depuis ses débuts.

Les trois derniers mangas que les fans veulent voir en animation sont Notre été éphémère de Yuama, Kindergarten WARS de Yu Chiba, et enfin Psyren de Toshiaki Iwashiro, dans cet ordre.

De nombreux gagnants présents dans le classement d’AnimeJapan avaient obtenu leurs propres adaptations en anime par le passé. C’est pourquoi les fans peuvent donc espérer voir les noms figurant dans cette liste être portés sur leurs écrans à l’avenir. Mais en attendant, vous pouvez découvrir quels sont les prochains titres en consultant notre liste des animes du mois à ne pas manquer.

