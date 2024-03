Top 10 des meilleurs animes pour les fans d’isekai

Devenus très populaires auprès des fans d’animes, les isekai sont parfaits pour les amateurs de fantasy. Voici donc une sélection des meilleurs titres s’inscrivant dans ce registre.

Tandis que les animes sont de plus en plus plébiscités par les fans du monde entier, il y a un genre en particulier qui s’est fait une place de choix dans le cœur du public, et il s’agit de l’isekai. Ce terme fait référence à un sous-genre de la fantasy nippone, avec des histoires qui se déroulent généralement dans un autre monde.

Se trouvant parfois à la limite entre la fantasy et le fantastique, l’intrigue d’un isekai tourne souvent autour d’un personnage transporté dans un univers parallèle. Il doit alors s’habituer à ce nouveau monde qui lui est généralement inconnu, utilisant sa nouvelle identité pour le découvrir et s’y s’installer. Un genre qui se prête souvent à la comédie et à la romance, mais qui peut également aborder des thématiques plus profondes en adoptant un ton bien plus sombre.

D’abord très populaire au Japon, l’isekai a su conquérir au fil des ans des fans aux quatre coins du globe, et c’est pourquoi on peut voir de plus en plus de titres de ce genre apparaître chaque année. Voici donc une sélection des meilleurs animes qui devraient plaire aux fans d’isekai.

10. Re:Zero

White Fox

Étant à l’origine un web novel de Tappei Nagatsuki, Re:Zero nous raconte l’histoire du jeune Subaru Katsuki, un lycéen qui, en sortant d’une supérette, va être soudainement transporté dans un monde parallèle où il fera la connaissance de Satela, une demi-elfe qui va lui porter secours alors qu’il se fait attaquer par des brigands.

Décidant de rester à ses côtés afin de lui rendre la pareille, les deux seront mystérieusement assassinés lors d’une attaque. Mais au lieu de mourir, Subaru va se réveiller à l’endroit où il est apparu dans ce nouveau monde. Il va ainsi comprendre qu’il peut “remonter le temps” tout en conservant ses souvenirs. Le héros va alors faire tout son possible pour éviter ce drame et changer le cours des évènements.

9. KonoSuba

Studio Deen

Basé sur le web novel de Natsume Akatsuki, l’intrigue de KonoSuba est centrée à l’origine sur le personnage de Kazuma Sato, un jeune hikikomori qui est fan de jeux vidéo, mais qui va mourir d’une manière aussi gênante que prématurée. Il va alors faire la connaissance d’Aqua, une déesse qui va lui proposer de se réincarner dans un autre monde en ayant la possibilité d’emmener une seule chose avec lui.

Mais étant agacé par l’attitude de la divinité à son égard, le jeune adolescent va choisir Aqua, et c’est pourquoi les deux personnages seront transportés dans ce monde alternatif, avec pour objectif de terrasser le Roi Démon. Subaru va alors former une équipe, recrutant d’autres membres tous plus insolites les uns que les autres.

8. No Game No Life

Madhouse

Adapté de la série de light novels de Yu Kamiya, No Game No Life nous transporte aux côtés de Sora et sa sœur Shiro, deux NEET qui ne vivent que pour les jeux vidéo. Les deux forment un duo redoutable, s’étant bâti une solide réputation en ligne à tel point qu’ils sont devenus une véritable légende urbaine.

Lassés par le monde réel, ils vont alors accepter une mystérieuse invitation qui leur propose de renaître dans Disboard, un univers entièrement régi par le jeu. C’est donc le début d’une nouvelle aventure pour nos jeunes protagonistes, qui ont pour objectif d’atteindre le sommet de ce nouveau monde.

7. The Rising of the Shield Hero

Kinema Citrus

S’agissant à l’origine d’un web novel d’Aneko Yusagi, The Rising of the Shield Hero suit l’épopée de Naofumi Iwatani, un jeune homme qui sera mystérieusement invoqué dans un autre monde avec trois autres garçons, et ce afin de devenir les “Quatres Héros légendaires”. Naofumi va hériter du titre de “Héros au Bouclier” après avoir reçu le seul équipement défensif du quatuor.

Mais ses débuts dans ce nouveau monde vont le mettre à rude épreuve, puisqu’il sera rapidement trahi par sa partenaire et mépriser par l’ensemble de la population. Convaincu qu’il ne peut compter sur autrui, Naofumi va donc se renfermer sur lui-même, bien décidé à tout faire pour survivre dans cet univers hostile.

6. Overlord

Madhouse

Basé sur la série de light novels de Kugane Maruyama et so-bin, l’histoire d’Overlord commence dans Yggdrasil, un jeu de rôle en ligne dont les serveurs sont sur le point d’être définitivement fermés après une dizaine d’années d’existence. Mais il y a un joueur, baptisé Momonga, qui a du mal à se faire à l’idée, et c’est pourquoi il décide de s’y connecter une dernière fois avant la fin, prévue à minuit.

Et alors que le chef de la guilde d’Ainz Ooal Gown, l’une des meilleures du jeu, se remémore le bon vieux temps avec ses anciens compagnons, il va se rendre compte que l’heure est dépassée et qu’il est toujours dans le jeu. Il va alors prendre conscience qu’il a été envoyé dans un nouveau monde, et que les PNJ qui composent la guilde sont désormais bien réels, étant même dotés d’une volonté qui leur est propre. Il va alors se fixer un nouvel objectif : découvrir ce nouveau monde tout en répandant le nom de sa célèbre guilde.

5. The Eminence in Shadow

Nexus

Adapté du web novel de Daisuke Aizawa, The Eminence in Shadow suit l’histoire de Minoru Kageno, qui a toujours été obsédé par l’idée de devenir plus fort et s’adonne à un entraînement rigoureux. Son souhait provient de son désir de se fondre dans la masse. Cependant, il meurt dans un accident de camion tout en se lamentant de son impuissance.

Minoru se réincarne en Cid dans un autre monde où la magie est monnaie courante. Cid est le deuxième enfant de la noble famille Kageno. Ayant désormais le pouvoir qu’il désirait ardemment, Cid crée le Shadow Garden et endosse l’alias de “Shadow”. Le but du groupe est de combattre le Culte de Diabolos, une organisation qui n’existe que dans son imagination. Toutefois, à mesure que le Shadow Garden gagne des membres et de l’influence, Cid réalise que le Culte n’est pas qu’imaginaire après tout.

4. Yōjo Senki: Saga of Tanya the Evil

NuT

Étant à l’origine une série de light novel de Carlo Zen et Shinobu Shinotsuki, Yōjo Senki suit l’histoire de Tanya von Degurechaff, une jeune soldate qui a gagné le surnom de “Diable du Rhin” grâce à sa cruauté et son incroyable aptitude tactique. Toutefois, sous l’apparence d’une petite fille se cache l’âme d’un homme qui s’est réincarné dans une version alternative de l’Europe après avoir défié l’Être X, un Dieu auto-proclamé.

Vivre dans un nouveau monde en guerre tout en étant piégé dans le corps d’une petite fille ne l’empêchera pas de grimper les échelons militaires. Pourtant, l’Être X reste le plus grand obstacle de Tanya dans sa quête de retrouver une vie paisible. Cependant, toutes ses actions propulsent son empire à devenir l’une des nations les plus puissantes de l’histoire de l’humanité.

3. Moi, quand je me réincarne en Slime

8-Bit

Basé sur le web novel surnommé Tensura de Fuse, Moi, quand je me réincarne en Slime est aujourd’hui l’une des franchises les plus populaires. L’histoire commence avec Satoru Mikami, un employé de bureau de 37 ans, qui se fait poignarder par un voleur de passage. Aux portes de la mort, une mystérieuse voix va alors interpréter ses dernières paroles.

Soudainement, il se réveille dans une étrange caverne et réalise qu’il est devenu un slime. Il rencontre un gigantesque dragon nommé Veldra, qui a été scellé pendant 300 ans. Satoru se lie rapidement d’amitié avec l’ancien dragon et le libère. Après cela, il reçoit un nouveau nom, “Limule Tempest”, et se lance dans une grande quête.

2. Le Garçon et la Bête

Studio Chizu

Le Garçon et la Bête (2015) est un film d’animation racontant l’histoire de deux êtres radicalement différents qui se croisent par un coup de chance. L’histoire suit Ren, un garçon de neuf ans qui vient de perdre la seule personne qui le traitait avec bienveillance. Rejeté par sa famille restante et sans endroit où aller, Ren erre dans les ruelles de Shibuya.

Il rencontre Kumatetsu, qui l’emmène dans le royaume des bêtes de Shibuten. Kumatetsu souhaite que le garçon devienne un candidat pour succéder au seigneur du royaume, tandis que Ren, désormais connu sous le nom de Kyūta, espère trouver un foyer qu’il n’a jamais eu. Au fil des années, ils réalisent qu’il n’y a pas tant de différences que ça entre le garçon et la bête.

1. Mushoku Tensei : Jobless Reincarnation

crunchyroll

Basé sur la websérie littéraire de Rifujin no Magonote, Mushoku Tensei nous raconte l’histoire d’un homme de 34 ans qui meurt dans un tragique accident et se réveille sous les traits de Rudeus Greyrat dans un autre monde. Revivant sa vie dès le stade de bébé avec deux parents aimants et les souvenirs de sa vie antérieure, son passé marqué par le harcèlement et le mépris n’a pas fini de le hanter.

Rudeus s’adapte rapidement à son nouvel environnement et montre un talent magique dès son plus jeune âge. Il perfectionne sa magie sous la tutelle d’une mage nommée Roxy Migurdia et apprend l’escrime avec son père Paul. Il se lie également d’amitié avec Sylphiette, une fille de son âge. Rudeus exploite pleinement la seconde chance qui lui a été offerte, tout en se libérant des chaînes de son passé traumatique.

Et pour en savoir plus sur les prochains animes à venir, vous pouvez consulter notre liste des animes du mois à ne pas manquer.