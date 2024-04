Quel âge a Nezuko dans Demon Slayer ?

Nul doute que Nezuko est l’un des personnages préférés des fans de Demon Slayer. Mais à cause de son statut de démon, certains sont plus ou moins confus concernant son véritable âge réel dans l’œuvre de Koyoharu Gotōge.

Nezuko Kamado est l’un des personnages principaux de Demon Slayer, étant la petite sœur du protagoniste Tanjiro Kamado. Elle a été transformée en démon suite au massacre de leur famille par Muzan Kibutsuji au début du récit, et c’est pourquoi le héros a rejoint les rangs de l’Armée des pourfendeurs de démons, dans l’espoir de trouver un remède pour sa sœur.

Malgré sa transformation en démon, Nezuko est unique dans le sens où elle a juste besoin de sommeil pour restaurer ses pouvoirs, ce qui implique qu’elle n’a pas besoin de dévorer des humains contrairement à la plupart des autres démons. La fin de la saison 3 a également révélé qu’elle disposait d’autres aptitudes inédites.

Mais c’est justement son statut de démon qui fait qu’on peut parfois avoir du mal à déterminer l’âge réel de Nezuko, surtout depuis sa transformation, lorsqu’elle se trouve dans une situation critique. On fait donc le point là-dessus avec vous. Attention : cet article contient des spoilers sur le manga Demon Slayer !

Quel est l’âge de Nezuko dans Demon Slayer ?

Dans Demon Slayer, Nezuko a environ 14 ans. Cependant, comme elle ne vieillit pas après avoir été transformée en démon, elle a physiquement toujours 12 ans.

Elle se transforme souvent en enfant, notamment lorsqu’elle doit entrer dans la boîte que Tanjiro transporte, mais cela est uniquement dû à ses pouvoirs de démon.

Lorsque Muzan Kibutsuji a attaqué la famille Kamado, Nezuko avait 12 ans. Elle est la deuxième plus âgée de la fratrie, ayant seulement un an de moins que son frère Tanjiro. Sa transformation l’a empêchée de vieillir, la gardant biologiquement à l’âge de 12 ans jusqu’à ce que son statut change plus tard dans la série.

Après s’être transformée en démon et avoir finalement reconnu son frère, Nezuko a passé deux ans à dormir pendant que Tanjiro s’entraînait pour devenir un pourfendeur de démons sous la tutelle d’Urokodaki. Cela signifie que, dans la chronologie actuelle de l’anime, elle a techniquement 14 ans, même si son corps reste inchangé.

Nezuko commence finalement à vieillir une fois qu’elle redevient humaine pendant l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie. Après être devenue le premier démon à résister à la lumière du soleil, elle prend un médicament fabriqué par Tamayo qui la ramène à sa forme humaine. À la suite de la bataille finale, Nezuko mène une vie normale et finit par vivre longtemps.

Nezuko et le reste des personnages reviendront dans la saison 4 de Demon Slayer, qui va adapter l’arc de l’Entraînement des Piliers, et dont la sortie est prévue pour le printemps 2024. Et pour continuer dans la même thématique, découvrez combien il y a d’arcs en tout dans l’œuvre, ou encore qui est le plus puissant des anciens Piliers selon les fans.