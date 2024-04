Demon Slayer : voici le plus puissant des anciens Piliers selon les fans

Si la majeure partie des personnages de Demon Slayer semble relativement jeune, on en retrouve quelques-uns avec un âge avancé, notamment chez les anciens Piliers. C’est pourquoi les fans se sont demandés lequel était le meilleur, avec un en particulier qui est sorti du lot.

Les fans de Demon Slayer l’ont bien compris, l’univers imaginé par Koyoharu Gotōge regorge de dangers, surtout à cause de Muzan Kibutsuji et son armée de démons. Pour lutter face à cette menace, une organisation a vu le jour, à savoir l’Armée des pourfendeurs de démons, qui a pour mission de protéger l’humanité face à ces redoutables créatures de la nuit.

Et parmi les pourfendeurs de démons, on retrouve une troupe de soldats d’élites ayant le plus haut niveau de l’organisation. On les appelle les Piliers (ou Hashira en version originale). Ce sont les neuf épéistes les plus puissants de l’armée des pourfendeurs de démons, un titre qui n’est donc pas donné à tout le monde.

Mais face à Muzan et ses Douze Lunes Démoniaques, l’espérance de vie des Piliers semble être assez faible, c’est pourquoi nous n’avons vu jusqu’à présent que très peu d’anciens Piliers en vie. Il y en a trois en particulier qui sont connus des fans : Jigoro Kuwajima, le maître de Zenitsu Agatsuma et ancien Pilier de la Foudre, mais aussi Sakonji Urokodaki, l’ancien Pilier de l’Eau qui a formé le héros Tanjiro Kamado, et enfin Shinjuro Rengoku, le père de Kyojuro et ancien Pilier de la Flamme.

Trois personnages dont on ne sait que très peu de choses, c’est pourquoi un internaute a demandé sur Reddit lequel des trois était le plus puissant selon les fans. Sans surprise, c’est l’ancien Pilier de la Flamme qui a reçu le plus de vote jusqu’à présent, le personnage s’étant un peu dévoilé suite aux évènements survenus dans l’arc du Train de l’Infini.

“Facilement Shinjuro. Il a des connaissances sur le Souffle du Soleil et il a reçu une formation complète, alors que Kyojuro s’est formé lui-même”, déclare un internaute. “Le père de Kyojuro, évidemment. Sa formation a dû être brutale”, dit un autre.

Cependant, la question fait débat chez les fans. Shinjuro a beaucoup décliné dans ses dernières années, et les autres ne se sont pas vraiment relâchés. “Dans le passé, Jigoro était le pilier le plus fort”, souligne un utilisateur. “Ils l’appelaient même le ‘Pilier Rugissant’ parce que son style de respiration de la foudre était sacrément puissant.”

Jigoro a d’autres fans, l’un d’eux déclarant : “Je dirais peut-être Jigoro puisqu’il semble qu’il était un maître du Souffle de la Foudre, ce qui semble être un style très complexe. Il semble aussi plus âgé que Shinjuro.”

En tout cas une chose est sûre, de nombreux fans seraient très certainement plus qu’enclin à en apprendre davantage sur le passé de ces trois anciens Piliers. Si le studio ufotable passe par là, voici donc quelques idées de spin-offs qui pourraient plaire au public. En attendant la suite de l’anime qui doit reprendre le mois prochain, voici tout ce qu’il faut savoir sur la saison 4 de Demon Slayer.