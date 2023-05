Où trouver les Géoglyphes dans Zelda: Tears of the Kingdom

Les Géoglyphes sont incontournables dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom puisqu’ils permettent d’avancer dans l’histoire, mais aussi d’obtenir la Master Sword. Quand on ne sait pas par où commencer, il peut être difficile et extrêmement long de parvenir à tous les localiser, mais voici de quoi vous simplifier la tâche.

Au cours de votre exploration dans Zelda: Tears of the Kingdom vous êtes probablement tombés à un moment donné sur de mystérieux Géoglyphes. En plus de lever le voile à travers différentes cinématiques sur des événements passés, une fois tous recueillis, ces Géoglyphes vous permettront d’obtenir la Master Sword.

Toutefois, mettre la main sur cette épée de légende ne sera pas une mince affaire puisqu’il faudra au préalable localiser les 11 Géoglyphes répartis aux quatre coins d’Hyrule. Chaque Géoglyphe donnera accès à un souvenir, permettant d’assembler les différentes pièces du puzzle et d’avancer dans l’histoire.

Nintendo l’emplacement des 11 Géoglyphes de Zelda: Tears of the Kingdom

Emplacement des Géoglyphes dans Zelda: Tears of the Kingdom

L’ordre de ces Géoglyphes est établi de façon à respecter celui des cinématiques. Si vous ne voulez pas être trop perdus dans l’histoire, mieux vaut le respecter !

Géoglyphe n°1 – Perdue

Le tout premier Géoglyphe peut être trouvé au nord-ouest de la plaine d’Hyrule centre, non loin de la rivière.

Géoglyphe n°2 – La naufragée du temps

Le second Géoglyphe est située à l’est du village Piaf. Suivez le chez qui se trouve à l’est du village et vous devriez rapidement tomber dessus.

Géoglyphe n°3 – Consultation chez Mineru

Le troisième Géoglyphe se trouve entre les Marécages de Lanelle et le Ravin d’Ordinn.

Géoglyphe n°4 – L’offensive des Gerudes

Le quatrième Géoglyphe est sur une île, à l’est de la plaine d’Hyrule.

Géoglyphe n°5 – Feinte soumission

Vous trouverez le cinquième Géoglyphe au sud-est des Hauteurs Gerudos. Descendez les collines et vous devriez voir le Géoglyphe en un rien de temps.

Géoglyphe n°6 – Zelda et Sonia

Après vous être rendu dans les Hauteurs Gerudo pour le cinquième Géoglyphe, dirigez-vous directement vers le nord et vous devriez tomber sur le sixième.

Géoglyphe n°7 – Le drame

Le septième Géoglyphe est situé dans le coin sud-est le plus éloigné de Hyrule, à proximité du village écaraille.

Géoglyphe n°8 – Naissance du roi démon

Pour atteindre le huitième Géoglyphe, il vous faudra vous rendre tout au nord de la prairie gelée de Tabanta.

Géoglyphe n°9 – Le serment des Sages

Le neuvième Géoglyphes se trouve tout à l’est, au même niveau que les Marécages de Lanelle.

Géoglyphe n°10 – Un roi face à son devoir

Ce Géoglyphe peut être trouvé juste au nord de la Prairie de Firone, à l’ouest du Lac Hylia.

Géoglyphe n°11 – L’épée d’une autre époque

Le dernier Géoglyphe est situé entre le la Grande forêt d’Hyrule et la Chaîne d’Ordinn.

