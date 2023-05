Zelda: Tears of The Kingdom : Toutes les recettes et comment les réaliser

La cuisine est de retour dans The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Découvrez donc notre guide pratique de toutes les recettes du jeu ainsi que leurs effets.

Zelda: Tears of The Kingdom est la suite directe de Breath of the Wild qui introduit de nombreuses nouveautés avec notamment de nouvelles capacités, îles à explorer et plus encore.

Mais ce nouvel opus comprend également certains éléments du dernier jeu qui sont de retour.

Et parmi eux, nous pouvons notamment retrouver la capacité de cuisiner, et heureusement, Tears of The Kingdom vous permet de mémoriser les recettes, contrairement à Breath of the Wild.

La cuisson des aliments aide à restaurer les PV de Link et peut même lui donner divers avantages. Alors afin de vous aider, nous avons décidé de vous regrouper toutes les recettes de Tears of the Kingdom ainsi que les façons de les cuisiner.

Comment cuisiner dans Zelda: Tears of The Kingdom ?

Il y a deux façons de cuisiner dans Zelda: Tears of The Kingdom, soit en faisant rôtir les aliments sur un feu, soit en les cuisant dans une marmite.

Vous constaterez que faire rôtir les aliments sur un feu est plus courant pendant les premières phases du jeu. Pour cela, il vous suffit de tenir ou de laisser tomber la nourriture près d’un feu, d’attendre un certain temps et votre nourriture sera prête à consommer. Cependant, utiliser ce processus pour cuisiner des recettes ne suffira pas.

C’est alors à ce moment-là que la marmite de cuisson et la marmite portable vont vous permettre de cuisiner toutes les recettes de Zelda: Tears of The Kingdom.

Et en parlant de recettes, nous les avons toutes répertoriées dans le tableau ci-dessous.

Nintendo Les recettes de Zelda ont de nombreux avantages comme des boosts, de la résistance élémentaire et de la restauration des points de vie pour n’en citer que quelques-uns.

Les recettes disponibles dans Zelda : Tears of the Kingdom

Voici un récapitulatif des recettes (avec les ingrédients et effet) que vous pouvez trouver dans Tears of the Kingdom :

Plat Recette Effet Viande vapeur 1x Viande, 1x Fleur ou Herbe Restaure 5 cœurs Poisson vapeur 1x Poisson, 1x Fleur ou Herbe Restaure 4 cœurs Viande divine grillée 1x Venaison divine Restaure 4,5 cœurs Volaille divine grillée 1x Volaille divine Restaure 4,5 cœurs Champis vapeur 1x Champignon, 1 x Fleur/Herbe Restaure 2,5 cœurs Délice des bois à la viande 1x Champignon, 1x Viande Restaure 2,5 cœurs Délice des bois au poisson 1x Champignon, 1x Poisson Restaure 2,5 cœurs Brochette de viande 1x Viande Restaure 2 cœurs Poêlée végétale 1x Fleur ou Herbe Restaure 2 cœurs Brochette de poisson 1x Poisson Restaure 2 cœurs Viande vapeur pikpik 1x Viande, 1x Herbes Piment ou Piment Restaure 2 cœurs + Anti-froid 03:00 Poisson vapeur pikpik 1x Poisson, 1x Herbes Piment ou Piment Restaure 2 cœurs + Anti-froid 03:00 Chutney de fruits pikpik 1x Fruit, 1x Herbes Piment ou Piment Restaure 2 cœurs + Anti-froid 03:00 Fruits vapeur Électro 1x Fruit, 1x Herbes Vol Restaure 2 cœurs + Anti-Électricité 03:00 Fruits vapeur silencio 1x Fruit, 1x Fleur silencio Restaure 2 cœurs + Discrétion 02:30 Assiette fruits et champis 1x Pomme, 1x Champignon Restaure 1,5 cœurs Perche max grillée 1x Perche max Restaure 1,5 cœurs Saumon max grillé 1x Saumon max Restaure 1,5 cœurs Daurade grillée 1x Daurade Restaure 1,5 cœurs Truite grillée 1x Truite Restaure 1,5 cœurs Perche grillée 1x Perche Restaure 1,5 cœurs Carpe grillée 1x Carpe Restaure 1,5 cœurs Crabe grillé 1x Crabe Restaure 1,5 cœurs Viande grillée 1x Venaison Restaure 1,5 cœurs Poêlée végétale protecto 1x Citrouille Restaure 1 cœur + Défense 00:50 Poêlée végétale tempo 1x Carotte Tempo Restaure 1 cœur + Vitesse 01:00 Piments sautés pikpik 1x Piment ou Herbe Piment Restaure 1 cœur + Anti-froid 02:30 Cayeux rôtis endura 1x Gousse enduro Restaure 1 cœur + Endurance +0.5 Chutney de fruits 1x Fruit Restaure 1 cœur Pomme grillée 1x Pomme Restaure 0,75 cœur Champi d’Hyrule grillé 1x Champi d’Hyrule Restaure 0,75 cœur Champi Céleste grillé 1x Champi Céleste Restaure 0,5 cœur Brochette de champis 1x Champignon Restaure 0,5 cœur Volaille fine grillée 1x Volaille fine ?

Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les recettes qui sont disponibles dans Zelda: Tears of The Kingdom.