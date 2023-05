Comment débloquer le Paravoile dans The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le Paravoile de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom est un objet que les joueurs veulent obtenir le plus rapidement possible. Découvrez donc comment vous pouvez l’obtenir.

Il est difficile d’imaginer explorer le monde ouvert de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sans un Paravoile. C’est l’un des modes de transport les plus efficaces du jeu entier et vous en aurez bien besoin pour explorer les îles célestes également.

Mais contrairement à Breath of the Wild qui offrait le Paravoile au début de votre voyage, Tears of the Kingdom va demander aux joueurs d’accomplir certaines tâches afin d’obtenir légitimement le Paravoile.

Alors sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir pour débloquer le Paravoile dans The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo Le Paravoile de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom est personnalisable.

Pour débloquer le Paravoile dans Tears of the Kingdom, vous allez d’abord devoir terminer la quête “Retour en Hyrule“.

Dirigez-vous ensuite vers le Fort du Guet afin de trouver Pru’ha qui vous demandera d’aller rendre visite au chef de la garde aux ruines du château d’Hyrule.

Une fois que vous avez parlé avec lui, retournez voir Pru’ha qui va vous révéler son intention de réparer la Tour du Fort de Guet qui va prendre un certain temps.

Activez ensuite cette tour qui va créer une carte d’Hyrule et immédiatement, Pru’ha vous récompensera en vous offrant le Paravoile qui vous aidera à explorer les cieux et les mystérieuses îles du ciel.